Windows 11 : la build 25276 débarque pour les Insiders (canal Dev)

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le canal de développement, une nouvelle build est dès à présent disponible. Numérotée 25276, elle apporte quelques améliorations et de nombreux correctifs.

Comme chaque semaine ou presque (oui, la fin d’année avait été plus calme), Microsoft déploie de nouvelles mises à jour à destination des Insiders. Cette semaine, c’est la build 25276 qui débarque et elle apporte plusieurs améliorations, notamment pour le Gestionnaire des tâches qui obtient des options supplémentaires. Les Paramètres Windows reçoivent également de petites améliorations. Je vous invite à les retrouver ci-dessous dans le changelog de la mise à jour publié par Microsoft.

Quoi de neuf

Créer des vidages de mémoire du noyau en direct dans le Gestionnaire des tâches

Nous introduisons un ensemble de nouvelles fonctionnalités axées sur les développeurs dans le Gestionnaire des tâches pour faciliter la collecte des vidages de mémoire du noyau en direct (LKD). Ceci s'ajoute au "vidage mémoire" existant pour les processus en mode utilisateur. L'objectif du vidage dynamique du noyau est de collecter des données pour résoudre une situation anormale tout en permettant au système d'exploitation de continuer à fonctionner. Cela réduit les temps d'arrêt par rapport à une vérification des bogues pour les pannes et les blocages "non fatals" mais à fort impact.

Pour capturer un vidage de la mémoire du noyau en direct (LKD), accédez à la page Détails dans le Gestionnaire des tâches, cliquez avec le bouton droit sur le processus système et le menu contextuel devrait s'allumer pour afficher "Créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct" pour capturer un noyau en direct complet ou Vidages mémoire de la pile du noyau.

Choisissez la nouvelle option "Créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct" lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un processus sur la page de détails du Gestionnaire des tâches.

Vous pouvez également accéder à la page Paramètres du gestionnaire de tâches pour afficher/modifier les paramètres des vidages de mémoire du noyau en direct.

Mises à jour de votre stockage cloud dans les paramètres de Windows 11

En novembre, nous avons introduit un aperçu visuel de votre utilisation du stockage cloud dans l'application Paramètres. Comme nous l'avons mentionné ici , vous verrez des mises à jour des applications et des données de service Microsoft 365 incluses dans votre stockage cloud. Les données des pièces jointes Outlook seront incluses dans votre stockage cloud, comme indiqué sur le visuel avec la version d'aujourd'hui. Ce changement se déploiera progressivement en commençant par un petit nombre d'initiés, donc tout le monde ne le verra pas tout de suite. Vous pouvez voir une alerte concernant votre utilisation du stockage ; cependant, cela n'a pas d'impact sur votre quantité de stockage dès le 1er février 2023.





Modifications et améliorations

[Général]

Nous avons mis à jour la boîte de dialogue qui s'affiche lorsqu'une application présente un problème de compatibilité connu pour utiliser la nouvelle conception de Windows 11. La boîte de dialogue est un travail en cours et vous pouvez rencontrer des problèmes avec le thème sombre. Comme toujours, déposez des commentaires dans Feedback Hub pour tous les problèmes que vous pourriez rencontrer.

La boîte de dialogue qui s'affiche lorsqu'une application présente un problème de compatibilité connu utilise désormais la nouvelle conception de Windows 11.

[Début]

[AJOUT] La conception du champ de recherche dans le menu Démarrer a été mise à jour avec des coins plus arrondis pour refléter le design du champ de recherche dans la barre des tâches.

La conception de la zone de recherche dans le menu Démarrer a des coins plus arrondis.

[Sécurité Windows]

Nous désactivons temporairement les boîtes de dialogue de notification de sécurité Windows (pare-feu) mises à jour qui correspondent aux visuels de Windows 11 que nous avons introduits avec la Build 25267 . Nous prévoyons de réintroduire ce changement dans un prochain vol après avoir corrigé quelques bogues.

Windows 11 Insider Preview Build 25267 et les éditions Pro ultérieures ne permettent plus à un utilisateur de se connecter à un partage distant en utilisant les informations d'identification d'invité par défaut, même si le serveur distant demande des informations d'identification d'invité. Cela correspond à la sécurité renforcée des éditions Enterprise et Education en place depuis Windows 10, pour améliorer encore la sécurité par défaut de Windows 11.

Correctifs

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction d'un problème où le changement de fenêtre via les aperçus de la barre des tâches ne fonctionnait pas.

Correction de plusieurs plantages explorer.exe affectant la barre d'état système.

Lors de l'ouverture d'un menu volant à partir de la barre des tâches, le fait d'appuyer sur la touche Échap pour fermer le menu volant devrait maintenant ramener le focus du clavier sur le bouton à partir duquel il a été invoqué.

[Rechercher dans la barre des tâches]

Les correctifs ne s'appliquent qu'aux initiés Windows qui ont reçu l'un des différents traitements de l'apparence de la recherche dans la barre des tâches qui a commencé à être déployé sur les initiés avec la Build 25252 :

Nous avons corrigé les problèmes de mise en page avec le texte dans la zone de recherche de la barre des tâches lors de l'utilisation de langues d'affichage de droite à gauche comme l'arabe.

Correction d'un problème où le style de recherche sélectionné dans les paramètres de la barre des tâches ne persistait pas dans les mises à jour. Ce paramètre devrait maintenant persister lors des mises à niveau ultérieures de la version Insider Preview.

[Explorateur de fichiers]

Correction d'un crash explorer.exe qui pouvait survenir lors de l'ouverture de l'explorateur de fichiers, lié au chargement de vos fichiers récents.

[Accès vocal]

L'accès vocal fonctionnera désormais correctement pour saisir des chiffres dans l'application Calculatrice.

Correction d'un plantage lors de l'exécution de commandes de déplacement vers la gauche et vers la droite avec accès vocal.

[Contribution]

Correction d'un problème où le bouton "insérer du texte" ne fonctionnait pas lors de l'utilisation de l'IME Pinyin en mode double pinyin.

[Widgets]

Correction d'un problème où le tableau des widgets restait ouvert dans un état invisible pour les initiés en Chine (et potentiellement d'autres), ce qui empêchait les clics sur le côté gauche de l'écran de fonctionner. Si vous continuez à rencontrer ce problème, assurez-vous de consulter le Microsoft Store pour les dernières mises à jour de l'application.

[Autre]

Pour plus de clarté, lorsque Windows Defender Credential Guard est activé, lors de la tentative d'utilisation du bureau à distance avec les informations d'identification par défaut, il indique désormais explicitement "Windows Defender Credential Guard n'autorise pas l'utilisation des informations d'identification de connexion Windows. Veuillez saisir vos identifiants ».

REMARQUE : Certains correctifs notés ici dans les versions Insider Preview du canal de développement peuvent se retrouver dans les mises à jour de maintenance pour la version publiée de Windows 11.