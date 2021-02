KB4577586 / KB4601380 : Flash Player disparaît définitivement de Windows 10

Microsoft déploie actuellement une nouvelle mise à jour pour Windows 10 destinée à supprimer définitivement Flash Player. En fonction de la version de votre système d’exploitation, vous la recevrez sous le nom KB4577586 ou KB4601380.

La mort de Flash Player n’était plus qu’une question de temps. Cet outil incroyablement populaire dans le début des années 2000 est en effet entièrement dépassé de nos jours, et souffre de nombreuses failles de sécurité. En accord avec Adobe, Microsoft avait donc annoncé début janvier une mise à jour imminente pour Windows 10 afin de désinstaller Flash Player. Elle commence à être déployée sur toutes les versions de Windows 10 actuellement prises en charge en tant que mise à jour facultative. Comme l’explique la firme :

« Dans le cadre de la fin de la prise en charge d'Adobe Flash, KB4577586 est désormais disponible en tant que mise à jour facultative depuis Windows Update (WU) et Windows Server Update Services (WSUS). L'installation de KB4577586 supprimera définitivement Adobe Flash Player de votre appareil Windows. Une fois installée, vous ne pourrez plus désinstaller KB4577586. »

Comme je vous l’indiquais plus haut, cette mise à jour est nommée KB4601380 sur la version 1909 de Windows 10 et KB4577586 sur les versions 2004 et 20H2. Elle est très rapide à installer et sera appliquée après le redémarrage de votre PC. Pour information, les composants Flash installés manuellement sur votre PC via un éditeur tiers par exemple pourront continuer à fonctionner malgré l’installation de cette mise à jour.