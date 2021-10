Windows 11 : la build 22471 est disponible pour les Insiders

Ça y est, Windows 11 est disponible depuis cette nuit pour le grand public. Tous les utilisateurs dont le PC est éligible peuvent donc installer le nouveau système d’exploitation dès maintenant en suivant ce petit tutoriel. De son côté, Microsoft ne stoppe pas le développement de Windows 11 pour autant puisqu’une nouvelle préversion destinée aux Insiders a été publiée.

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger la build 22471 sur votre PC. Cette nouvelle version préliminaire n’est pas vraiment spectaculaire puisqu’elle intègre principalement des correctifs et améliorations mineures. Vous retrouverez ci-dessous le journal de modifications de la build 22471.

Comme Microsoft l’a expliqué sur son blog officiel, les versions supérieures à la build 22468 seront supportées jusqu’au 15/09/2022. En revanche, les versions dont le numéro de build est inférieur expireront déjà le 31/10/2021. Si vous êtes Insider et faites partie du canal dev, pensez donc à mettre à jour votre PC vers cette nouvelle version pour conserver un PC à jour.

Changements et améliorations

Pour mieux représenter la façon dont l'objectif de TabletInputService s'est élargi au fil des ans, nous le renommons TextInputManagementService.

Correctifs

[Barre des tâches]

Nous avons corrigé un problème sous-jacent qui faisait que les icônes cachées de la barre des tâches avaient parfois des coins pointus au lieu de coins arrondis.

L'utilisation de la flèche vers le bas lors de l'interaction avec le menu contextuel du menu contextuel des bureaux devrait désormais déplacer le focus vers le bas du menu au lieu de le fermer.

[File Explorer]

Correction d'un problème qui faisait planter explorer.exe parfois lors de la fermeture des fenêtres de l'explorateur de fichiers.

[Saisir]

Résolution d'un problème où la saisie vocale pouvait échouer avec un message d'erreur citant un problème de connexion réseau alors que ce n'était pas réellement la cause de l'échec.

Si vous utilisez le clavier tactile en mode touche « Kana » pour l'IME japonais, les étiquettes des touches afficheront désormais correctement le caractère qui sera saisi lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée.

Atténué une condition de concurrence qui provoquait parfois le plantage de textinputhost.exe au lancement.

[Fenêtre]

La saisie de wt dans la boîte de dialogue Exécuter ouvrira désormais le terminal Windows au premier plan au lieu de l'arrière-plan.

Résolution d'un problème pouvant entraîner le blocage des applications dans un état minimisé après la déconnexion d'un moniteur externe et la sortie du système du mode veille.

[Autre]