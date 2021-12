Bloc-notes : l'application de Microsoft se renouvelle sur Windows 11

Microsoft continue à mettre à jour ses applications pour Windows 11. Aujourd’hui, c’est au tour du bien connu Bloc-notes de recevoir une version repensée pour mieux coller au style du nouveau système d’exploitation. L’outil reçoit également de nouvelles fonctionnalités.

Bloc-Notes, c’est l’une des applications les plus simplissimes qui soit puisque comme son nom l’indique, son but est tout simplement de prendre des notes rapidement sur le PC. Ne vous attendez donc pas à voir une refonte majeure de l’application après avoir installé sa nouvelle mise à jour puisque le but de cet outil n’a pas changé. Cela étant, l’application de prise de notes reçoit tout de même plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Le thème sombre arrive enfin !

Commençons tout d’abord par son nouveau design. En effet, Microsoft a retravaillé la barre de menus pour la rendre plus ergonomique. Après avoir installé la nouvelle version, seuls trois menus principaux apparaissent : Fichier, Edition et Affichage. Adieu les menus Format et Aide. En haut à droite, une icône Paramètres apparaît également et elle mène vers une page qui contient une option largement demandée par les utilisateurs : la possibilité de basculer vers le thème sombre.

Par défaut, le Bloc-notes s’adaptera aux préférences de thème du système donc si vous avez configuré le mode sombre sur votre PC, il sera de même dans l’application de prise de notes.

Dans les paramètres, il sera également possible de personnaliser la police, le style ou le taille de caractères. Une autre fonctionnalité a été retravaillée pour améliorer la « productivité » dans le Bloc-notes : la possibilité de rechercher et remplacer du texte sur plusieurs niveaux. Il suffit d’appuyer sur CTRL + H pour l’utiliser.

A l’heure où j’écris ces lignes, cette nouvelle version du Bloc-notes est réservée aux Insiders dans le canal de développement. Microsoft n’a pas encore partagé la date de sortie pour le grand public mais on imagine que ce nouveau Bloc-notes sera disponible dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs si aucun bug majeur n’est constaté. La firme a tout de même expliqué que certains problèmes connus peuvent se présenter actuellement lors de l’utilisation de la touche MAJ ou encore après avoir changé la langue de saisie.