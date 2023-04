Windows 11 : la build 23324 débarque pour les Insiders (Dev)

Après la mise à jour Insider dans le canal Canary, Microsoft a également déployé une autre mise à jour dans le canal Dev. Elle porte le numéro de build 23324 et apporte également plusieurs améliorations notamment concernant les widgets, les Paramètres ainsi que de nombreux correctifs. Voici le journal de modification partagé par Microsoft.

Quoi de neuf dans la version 23424

Tableau des widgets évolués

Nous commençons à prévisualiser une refonte de l'expérience du tableau des widgets avec un canevas plus grand (3 colonnes si pris en charge par l'appareil) et de nouvelles zones pour fournir aux utilisateurs un accès rapide à des widgets visibles à partir de leurs applications et services, ainsi que permettre aux utilisateurs de prendre un pause de grande valeur avec leur flux personnalisé.

Content Adaptive Brightness Control (CABC) sur les appareils branchés, y compris les ordinateurs de bureau

Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) est déjà une fonctionnalité que les utilisateurs connaissent bien. Cette fonctionnalité de Windows 11 assombrit ou éclaircit les zones d'un écran ou d'un moniteur en fonction du contenu affiché dans le but de trouver un équilibre entre une consommation d'énergie réduite et une expérience visuelle pour économiser la durée de vie de la batterie. À partir de cette version, nous autorisons cette fonctionnalité à fonctionner sur des appareils tels que des ordinateurs portables et des 2-en-1 qui sont branchés sur un chargeur, ainsi que sur des ordinateurs de bureau. Pour la plupart des utilisateurs, ce changement ne sera pas perceptible et devrait réduire la consommation d'énergie.

Cette fonctionnalité peut être ajustée via Paramètres > Système > Affichage sous « Luminosité et couleur » et via un menu déroulant avec 3 options : Désactivé, Toujours et « Sur batterie uniquement ». Pour les appareils alimentés par batterie tels que les ordinateurs portables et les 2-en-1, la valeur par défaut est "Sur batterie uniquement". Sur les ordinateurs de bureau, cette option est désactivée par défaut. Nous encourageons les initiés sur les ordinateurs portables, les 2-en-1 et les ordinateurs de bureau à essayer l'option "Toujours" et à nous faire part de leurs commentaires sur la qualité visuelle de CABC afin que nous puissions nous assurer qu'il est correctement réglé.

Modifications et améliorations

[Saisir]

[Paramètres]

Les Windows Insiders peuvent nous aider à prévisualiser une nouvelle expérience sur laquelle nous travaillons. Les initiés commenceront à voir une nouvelle bascule sous Paramètres> Windows Update pour "obtenir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles". Cette nouvelle bascule est destinée à être utilisée dans le canal bêta pour permettre aux initiés de passer plus facilement au package d'activation . Mais comme le canal de développement n'utilise pas de package d'activation, l'activation de cette bascule ne fera rien pour les initiés du canal de développement. Cependant, en l'activant, une "mise à jour de la configuration Windows" sera proposée via Windows Update, conçue pour nous aider à nous assurer que cette nouvelle bascule est correctement connectée à nos services principaux avant de la rendre disponible dans le canal bêta. Cette mise à jour n'apporte rien de nouveau pour les Insiders.

Amélioration des performances de recherche dans les paramètres.

La page des paramètres pour les appareils à molette tels que le Surface Dial a été mise à jour pour mieux correspondre aux principes de conception de Windows 11.

Correctifs

[Général]

Correction d'un problème qui faisait que l'accès vocal prenait un certain temps à s'activer après l'utilisation de la commande de réveil.

[Explorateur de fichiers]

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec les fichiers recommandés dans l'explorateur de fichiers :

Nous avons résolu le problème qui faisait apparaître une boîte de dialogue d'erreur lorsque vous cliquez sur la commande "Ouvrir l'emplacement du fichier".

Nous avons résolu le problème qui empêchait toute action de se produire lorsque vous cliquez sur la commande "Supprimer de la liste".

[Saisir]

Modification apportée pour améliorer les performances lors de l'utilisation d'une souris à taux de rapport élevé pendant le jeu. Pour rappel, si vous avez des commentaires sur les performances de jeu, veuillez suivre ces étapes pour déposer des commentaires exploitables.

[Paramètres]

[Fenêtre]

Correction d'un problème du dernier vol où les onglets Microsoft Edge s'affichaient lors de l'utilisation de ALT + Tab même si Paramètres> Système> Multitâche était défini sur "Ne pas afficher les onglets".

[Gestionnaire des tâches]