Surface Book 3 / Surface Earbuds : une nouvelle mise à jour est disponible

Version et mise à jour

Disponible depuis le mois de juin, le Surface Book 3 vient de recevoir sa seconde mise à jour firmware. Grâce à elle, l’appareil reçoit une foule de nouveaux drivers afin d’améliorer sa fiabilité. Au menu : amélioration de la qualité audio, de la connexion WiFi, du tactile, de l’utilisation au stylet, de la connexion au Surface Dock 2 ou encore de la gestion de l’énergie. Pour l’installer, rendez-vous dans les paramètres de Windows 10 / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche de mise à jour. Voilà le changelog complet publié par Microsoft :

Surface Book 3

