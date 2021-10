Windows 11 : la build 22483 est disponible pour les Insiders

Si vous êtes Insider et avez configuré le canal Dev, vous pouvez dès à présent récupérer une nouvelle mise à jour de Windows 11. La build 22483 a en effet commencé son déploiement cette nuit mais n’apporte pas de réelles nouveautés, seulement des correctifs.

Si vous attentiez impatiemment l’arrivée du support des applications Android dans le canal Dev, il faudra encore se montrer patient. En effet, Microsoft a bien déployé cette fonctionnalité hier, mais elle est pour l’instant réservée au canal Beta. Installer une application grâce à l’Amazon AppStore est donc possible dans le canal Beta (et également un fichier APK, j’en parle dans les commentaires de cet article), mais pas encore dans le canal Dev. Voilà bien quelque chose d’étonnant puisque le canal Dev est sensé être plus en avance que le Beta.

Quoiqu’il en soit, si vous avez configuré la réception des mises à jour via le canal Dev, vous pourrez télécharger dès à présent la build 22483. La seule nouveauté de cette version est la possibilité de cliquer droit sur le bouton « Recommandé » ou « Plus » dans le Menu Démarrer pour actualiser les éléments de la liste. Pour le reste, il n’y a seulement que des correctifs à se mettre sous la dent. Les voici, tels que répertoriés par Microsoft.



[Recherche]

Correction d'un problème qui faisait que la recherche apparaissait en noir et n'affichait aucun contenu sous la zone de recherche.

[Paramètres]

La recherche de « affichage » renvoie désormais les paramètres d'affichage.

[Autre]