KB4530684 / KB4530715 : le Patch Tuesday de décembre est dispo sur Windows 10

Qui dit second mardi du mois dit nouvelle mise à jour de Windows 10 : si vous utilisez une version encore supportée de Windows 10, vous recevrez en effet de nouvelles mises à jour par le biais de Windows Update. Qu'apportent-elles ? Faisons le tour !

Le mois dernier, Microsoft avait publié en plus de sa traditionnelle mise à jour cumulative mensuelle une nouvelle version de Windows 10. La « mise à jour de fonctionnalité vers la version 1909 de Windows 10 » est en effet disponible pour tous depuis le 12 novembre. L’installation est simple et rapide pour peu que vous ayez déjà installé la version 1903 sur votre machine. Un petit tour dans cet article vous expliquera comment faire.

Nous sommes désormais en décembre et le second mardi du mois étant passé, un nouveau « Patch Tuesday » est disponible. Vous pourrez le récupérer sur Windows Update sous les numéros KB4530684 ou KB4530715 en fonction de la version de Windows 10 installée sur votre machine. Pour rappel, ce type de mise à jour n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité au système d’exploitation, mais des correctifs de sécurité et correctifs mineurs pour améliorer la stabilité de votre PC.



KB4530684 pour Windows 10 version 1903/1909

Si vous utilisez l’une des deux dernières versions de Windows 10 (1903 ou 1909), vous recevrez exactement la même mise à jour cumulative. Voici les améliorations apportées par cette mise à jour telles qu’indiquées dans le changelog officiel de Microsoft :

Résolution d'un problème susceptible de provoquer l'erreur 0x3B dans cldflt.sys sur certains appareils.

Résolution d'un problème susceptible de vous empêcher de créer un compte d'utilisateur local à l'aide de l'éditeur de méthode d'entrée (IME) pour les langues chinoises, japonaises ou coréennes. Ce problème se produit lors de la configuration d'un nouveau périphérique Windows lors de l'Out of Box Experience (OOBE).

Mises à jour de sécurité pour la virtualisation Windows, le noyau Windows, le moteur de script Microsoft et Windows Server.

KB4530715 pour les versions antérieures

Si vous utilisez une version plus ancienne de Windows 10, la 1809, vous recevrez également le Patch Tuesday mais sous un autre numéro : KB4530715. Les correctifs sont différents des versions plus récentes de Windows 10. Voici le changelog officiel :

Résolution d'un problème de traitement des données de diagnostic lorsqu'un périphérique a le paramètre Données de diagnostic activé et défini sur De base.

Résolution d'un problème selon lequel le Microsoft Store pourrait ne pas s'ouvrir sur Windows on Arm.

Mises à jour de sécurité pour la virtualisation Windows, le noyau Windows, les périphériques Windows, le moteur de script Microsoft et Windows Server.

Notez que si vous utilisez la version 1809 de Windows 10, Microsoft commence à « forcer » l’installation automatique de la version 1909 pour que chaque utilisateur puisse toujours profiter d’un environnement sécurisé. Plus d’informations à ce sujet sont à retrouver dans cet article.

Comment installer cette mise à jour ?

Si vous avez configuré la réception des mises à jour automatique sur Windows Update, le Patch Tuesday pourrait déjà avoir été installé sur votre PC. Pour le vérifier, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 10 > Mise à jour et sécurité > Windows Update et vérifiez si de nouvelles mises à jour sont disponibles.