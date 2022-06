Windows 11 : la build 25145 débarque pour les Insiders

Si vous êtes Insider et avez configuré le canal de développement, vous pouvez télécharger depuis cette nuit une toute nouvelle mise à jour. Reprise sous le numéro 25145, cette nouvelle build apporte quelques petites nouveautés et un beau lot de correctifs.

La gestion de OneDrive dans les Paramètres

Au fur et à mesure des mises à jour de Windows 11, la gestion de son compte Microsoft et de ses abonnements (Office par ex) est de mieux en mieux intégrée. Microsoft poursuit dans cette direction et commence désormais à intégrer OneDrive directement dans les Paramètres. Voilà ce qu’a indiqué la firme à ce sujet :

« À partir de la version d'aujourd'hui, nous avons commencé à activer les abonnements OneDrive autonome de 100 Go dans la page Comptes des paramètres, comme pour les abonnements Microsoft 365. Cela vous permettra d'afficher votre facturation récurrente, votre méthode de paiement et l'utilisation de votre stockage OneDrive dans Windows 11. De plus, si vous êtes proche ou au-dessus de votre limite de stockage OneDrive, vous en serez informé sur la même page. »





Pour l’instant, cette nouvelle possibilité est seulement visible auprès d’une partie des Insiders mais devrait arriver peu à peu auprès d’un plus large public.

Autres améliorations et modifications

Microsoft a également apporté des modifications plutôt destinées aux administrateurs système. Avec la build 25145, il est désormais possible de gérer facilement de nouveaux paramètres LAPS (Local Administrator Password Solution) directement dans l’éditeur de stratégie de groupe.

Outre cette nouveauté qui concerne un public bien particulier, de petites modifications ont été apportées çà et là au sein du système :



Les actions suggérées, qui ont commencé à être déployées avec la Build 25115, sont désormais disponibles pour tous les Windows Insiders aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Un clic central sur un dossier dans le corps de l'explorateur de fichiers l'ouvrira désormais dans un nouvel onglet.

Enfin, la build 25145 apporte également un gros lot de correctifs que je vous invite à découvrir directement dans le billet officiel.