Windows 11 : de nouvelles builds débarquent pour les Insiders (23440 & 25346)

Si vous faites partie des Insiders dans les canaux Canary et Dev, vous pouvez récupérer dès maintenant une nouvelle mise à jour. Microsoft a en effet déployé les builds 25346 et 23440 qui apportent plusieurs améliorations. Voyons cela dans le changelog officiel partagé par la firme.

Quoi de neuf dans la version 25346 (Canary)

Content Adaptive Brightness Control (CABC) sur les appareils branchés, y compris les ordinateurs de bureau

Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) est déjà une fonctionnalité que les utilisateurs connaissent bien. Cette fonctionnalité de Windows 11 assombrit ou éclaircit les zones d'un écran ou d'un moniteur en fonction du contenu affiché dans le but de trouver un équilibre entre une consommation d'énergie réduite et une expérience visuelle pour économiser la durée de vie de la batterie. À partir de cette version, nous autorisons cette fonctionnalité à fonctionner sur des appareils tels que les ordinateurs portables et les 2-en-1 qui sont branchés sur un chargeur. Pour la plupart des utilisateurs, ce changement ne sera pas perceptible et devrait réduire la consommation d'énergie.

Options de contrôle adaptatif de la luminosité du contenu dans les paramètres.

Cette fonctionnalité peut être ajustée via Paramètres > Système > Affichage sous « Luminosité et couleur » et via un menu déroulant avec 3 options : Désactivé, Toujours et « Sur batterie uniquement ». Pour les appareils alimentés par batterie tels que les ordinateurs portables et les 2-en-1, la valeur par défaut est "Sur batterie uniquement". Nous encourageons les initiés à travers les ordinateurs portables, 2 en 1, à essayer l'option "Toujours" et à nous faire part de leurs commentaires sur la qualité visuelle de CABC afin que nous puissions nous assurer qu'il est correctement réglé.

Remarque : le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) doit être activé par l'OEM (le fabricant de l'appareil). Par conséquent, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur tous les ordinateurs portables ou appareils 2 en 1.

RETOUR D'INFORMATION : Veuillez déposer vos commentaires dans Feedback Hub (WIN + F) sous Affichage et graphismes > Luminosité adaptative.

[Bureau à distance]

Refonte de la barre de connexion pour les sessions de bureau à distance avec une nouvelle conception en mode clair/sombre actualisée qui s'aligne sur nos principes de conception Windows 11.

Refonte de la barre de connexion pour les sessions de bureau à distance.

Lorsque vous partagez un fichier local dans l'Explorateur de fichiers avec des contacts Outlook, vous verrez désormais l'option de vous envoyer rapidement le fichier par e-mail. De plus, nous avons apporté des améliorations au chargement de vos contacts depuis Outlook. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les fichiers stockés dans les dossiers OneDrive car OneDrive a sa propre expérience de partage.

[Barre des tâches et barre d'état système]

[AJOUT] Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône du réseau dans la barre d'état système, nous avons ajouté l'option de diagnostic des problèmes de réseau.

Option pour diagnostiquer les problèmes de réseau ajoutée lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône du réseau dans la barre d'état système.

[Paramètres]

Nous introduisons de nouveaux paramètres de confidentialité et API pour les capteurs de présence. Si vous avez un appareil avec des capteurs de présence compatibles, vous pouvez désormais gérer votre confidentialité et bloquer/autoriser certaines applications à accéder à ces capteurs. Aucune image ou métadonnée n'est collectée par Microsoft et tout le traitement est effectué localement sur le matériel de l'appareil pour maximiser la confidentialité. Vous trouverez ces paramètres sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Détection de présence ici si votre appareil le prend en charge . Les développeurs d'applications avec des appareils dotés de capteurs de présence compatibles peuvent cibler des applications pour demander et lire les informations de présence de l'utilisateur après avoir demandé une capacité de présence humaine. En savoir plus sur l'API ici .

Nouveaux paramètres de confidentialité du capteur de présence sous Paramètres si votre appareil le prend en charge.

[Sécurité Windows]

Après avoir corrigé certains problèmes basés sur les commentaires d'initiés, nous réintroduisons les boîtes de dialogue de notification de sécurité Windows (pare-feu) mises à jour qui correspondent aux visuels de Windows 11.

Boîtes de dialogue de notification de sécurité Windows (pare-feu) mises à jour.

[Narrateur]

Les utilisateurs de Narrator qui interagissent avec les caractères chinois traditionnels peuvent désormais le faire en toute confiance tout en utilisant Narrator et la fenêtre du candidat IME dans Windows. Cela a été accompli en créant un dictionnaire chinois traditionnel pour une lecture détaillée. Le narrateur utilise maintenant le dictionnaire pour lever l'ambiguïté de chaque mot chinois traditionnel. Les utilisateurs doivent savoir que la lecture détaillée du Narrateur n'est prise en charge que pour le module linguistique de Taïwan. Le pack de langue Hong-Kong n'est pas pris en charge avec Narrator.

[Graphique]

Il est maintenant plus facile de configurer l'état du HDR lorsqu'il fonctionne sur batterie ! Allez simplement dans Paramètres > Système > Affichage > HDR et choisissez si vous voulez que le HDR (ou le streaming vidéo HDR) reste activé lorsque votre PC fonctionne sur batterie.

État configurable du HDR lorsqu'il fonctionne sur batterie.

État configurable du streaming vidéo HDR lorsqu'il fonctionne sur batterie.

Quoi de neuf dans la version 23440 (Dev)

[Le menu Démarrer]

Nous testons une recommandation dans le menu Démarrer pour accéder rapidement aux notes de publication des builds Windows Insider Preview. Les initiés peuvent cliquer sur la recommandation dans Démarrer où il ouvrira ce billet de blog pour la Build 23440 pour en savoir plus sur tous les changements et améliorations inclus dans la Build. Dites-nous ce que vous pensez de cette expérience. Pour rappel, les paramètres de ce qui est recommandé sur Démarrer peuvent être ajustés via Paramètres > Personnalisation > Démarrer.

Recommandation dans le menu Démarrer pour le billet de blog de vol pour la Build 23440.

[Barre des tâches et barre d'état système]

Vous pouvez maintenant masquer l'heure et la date dans la barre d'état système. Vous pouvez l'activer en cliquant avec le bouton droit sur l'horloge de la barre d'état système et en choisissant "Ajuster la date et l'heure".

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône du réseau dans la barre d'état système, nous avons ajouté l'option de diagnostic des problèmes de réseau.

Option pour diagnostiquer les problèmes de réseau ajoutée lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur l'icône du réseau dans la barre d'état système.

[Rechercher dans la barre des tâches]

Nous explorons un nouveau comportement de survol pour le champ de recherche et la lueur de surbrillance de la recherche. Le modèle d'interaction proposé vise à créer une expérience de recherche plus attrayante en invoquant le menu déroulant de recherche lorsque vous survolez la lueur du champ de recherche. Ce comportement peut être ajusté en cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches, en choisissant "Paramètres de la barre des tâches" et en ajustant votre expérience de recherche préférée.

[Projecteur Windows]

Nous avons mis à jour l'icône qui s'affiche sur le bureau pour Windows Spotlight. Vous pouvez activer Windows Spotlight en cliquant avec le bouton droit sur votre bureau, en choisissant "Personnaliser", puis en choisissant le thème Windows Spotlight.

Mise à jour de l'icône Windows Spotlight sur le bureau lorsque Spotlight est activé.

Correctifs

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction de quelques plantages d'explorer.exe qui affectaient la fiabilité de la barre des tâches.

[Widgets]

Mise à jour de la logique d'invocation des widgets, de sorte que si vous passez rapidement votre souris sur l'icône des widgets dans la barre des tâches tout en voyageant ailleurs, il devrait être moins susceptible d'ouvrir accidentellement des widgets. Pour rappel, si vous préférez que les widgets ne se lancent pas au survol, il existe une option pour cela dans les paramètres des widgets.

[Explorateur de fichiers]

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les Insiders prévisualisant la version Windows App SDK de l'Explorateur de fichiers

Correction d'un problème où le menu contextuel s'ouvrait loin de l'endroit où votre souris avait parfois cliqué avec le bouton droit.

Correction d'un problème qui rendait floues certaines des icônes de l'explorateur de fichiers et du menu contextuel après les changements de PPP.

Correction d'un problème où le bouton Nouveau dans la barre de commandes pouvait ne rien afficher dans la liste déroulante.

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec la galerie dans l'explorateur de fichiers :

CTRL + Le défilement de la molette de la souris devrait maintenant redimensionner les vignettes.

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec les fichiers recommandés dans l'explorateur de fichiers :

Améliorations apportées à la façon dont Narrator lit les fichiers recommandés.

Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec des clés d'accès dans l'explorateur de fichiers :

Maj + clic droit sur un fichier ou un dossier devrait ouvrir à nouveau "Afficher plus d'options" maintenant.

Ajustement de la façon dont Narrator lisait les touches d'accès après avoir appuyé sur la touche de menu, pour le rendre plus clair.

[Recherche]

Correction d'un problème où le curseur ne s'affichait pas correctement dans la zone de recherche lors de l'utilisation d'une langue d'affichage arabe.

[Saisir]

Correction d'un problème où le clavier tactile ne reconnaissait pas correctement qu'un clavier matériel était disponible dans certains cas.

[Fenêtre]

Correction d'un crash shellexperiencehost.exe lors de la déconnexion d'un autre moniteur à l'aide de WIN + P.

[Notifications]

Correction d'un problème où les codes 2FA n'étaient pas reconnus s'ils étaient entre parenthèses.

[Sous-titres en direct]

Correction d'un problème qui provoquait le blocage des sous-titres en direct lors du premier lancement en raison d'un problème affectant la récupération des données du registre.

L'ajout d'une prise en charge améliorée de la reconnaissance de la langue dans les paramètres de langue et de région installera désormais les bons fichiers sur les appareils ARM64. Vous n'aurez plus besoin de redémarrer les sous-titres dynamiques après avoir basculé entre les langues de sous-titrage installées à partir des paramètres de langue et de région. Cependant, vous devrez désinstaller toutes les entrées du "pack de paroles" dans Paramètres > Applications > Applications installées qui ont été installées avant la correction des paramètres de langue et de région et les réinstaller à partir des paramètres de langue et de région.

Correction d'un problème dans les paramètres de langue et de région qui entraînait le masquage de la progression de l'installation des fonctionnalités de langue.

Correction d'un problème provoquant le chevauchement des légendes dynamiques "Ajouter une icône de menu de langue et une étiquette".

[Gestionnaire des tâches]

Double-cliquer sur la barre de titre du Gestionnaire des tâches pour agrandir la fenêtre devrait fonctionner à nouveau maintenant.

Correction d'un crash du gestionnaire de tâches qui affectait les Insiders lors des deux derniers vols.

[Accessibilité]