Comment créer un compte local après avoir installé Windows 11 ?

En plus de la puce TPM 2.0 obligatoire pour pouvoir installer Windows 11, un autre prérequis fait polémique : l’obligation de fournir un compte Microsoft avec Windows 11 Famille. Est-ce malgré tout toujours possible de créer un compte local ? Faisons un rapide point !

Vous avez acheté un nouveau PC sous Windows 11 (oui, ça c’est si vous découvrez cet article dans quelques mois) ou vous venez d’effectuer une clean install du système d’exploitation ? Je suis très heureux pour vous ! Arrive le moment où vous découvrez l’écran de configuration pour créer le premier utilisateur et c’est le drame : impossible de créer un compte local.

Vous cherchez éperdument dans les options cachées et vous ne trouvez pas cette foutue option pour créer un compte hors ligne. Vous débranchez le câble réseau ou coupez le WiFi (ce qui fonctionnait d’ailleurs très bien avec Windows 10), mais rien n’y fait : Windows 11 vous demande maintenant de vous connecter à Internet et cela vous agace au plus haut point.



Un compte Microsoft pas obligatoire avec Windows 11 Pro

Désolé de vous le dire, mais renseigner son compte Microsoft (MSA) est devenu obligatoire avec la version Famille (Home) de Windows 11… à moins que Microsoft revoie sa position d’ici la sortie de la version finale du système d’exploitation ce dont je doute. La firme a en effet décidé d’imposer ce prérequis pour les utilisateurs particuliers. Fort heureusement, il existe pour l’instant une solution de contournement, j’y reviens.

Pour les professionnels en revanche, renseigner son compte Microsoft n’est heureusement pas obligatoire. Contrairement à la version Famille, Windows 11 Pro affiche une option permettant facilement la création d’un compte local tout en avertissant tout de même de l’expérience limitée que cela procurera. Il suffit donc de sélectionner cette option, entrer son nom d’utilisateur et le tour est joué.

Une solution qui fonctionne mais jusqu’à quand ?

Si Windows 11 impose la création d’un compte Microsoft, c’est officiellement pour profiter des fonctionnalités de synchronisation entre les appareils, de pouvoir télécharger facilement des applications dans le Store ou encore de stocker facilement ses Documents sur OneDrive… mais ces services, vous n’en voulez absolument pas. Avec la build Insider distribuée depuis fin juin, il est pour l’instant possible de contourner ce prérequis. Lorsque l’écran de connexion à votre compte Microsoft s’affiche, appuyez simplement sur les touches ALT+F4 de votre clavier et miracle : vous pourrez créer un compte local.

Une autre solution qui n'en est pas vraiment une

Si vous tombez sur notre article dans quelques mois, il est possible voire probable que cette solution de contournement ne fonctionne plus malheureusement. Si c’est le cas, vous devez alors vous connecter à votre compte Microsoft depuis l’écran de configuration. Une fois sur le bureau, il suffira ensuite de vous rendre dans les Paramètres / Comptes et scroller jusqu’à l’option "Paramètres du compte"

Cliquez ensuite sur le lien « Se connecter plutôt avec un compte local ». Après quelques écrans d’avertissement, le compte Microsoft sera délié de votre PC.