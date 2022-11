Windows 11 : la build 25236 débarque pour les Insiders

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le canal de développement, vous pouvez télécharger une nouvelle build. Microsoft a en effet déployé la build 25236 et elle apporte plusieurs améliorations. Faisons le tour.



Une nouvelle mise à jour de Windows 11 est dès à présent disponible pour les Insider dans le canal Dev. Outre les améliorations que vous trouverez ci-dessous dans le changelog officiel, cette nouvelle monture débarque également avec une nouvelle version du Microsoft Store qui intègre désormais des abonnements comme Microsoft 365 (Office) ou encore PC Game Pass. Voici les améliorations de la build 25236.

Modifications et améliorations

[Général]

Pour améliorer la valeur des raccourcis de recherche et réduire les frictions dans l'expérience de recherche Windows plus large, nous essayons différentes manières de fournir des conseils sur l'utilisation de Windows Search via la barre des tâches. Seuls certains Windows Insiders anglophones aux États-Unis verront cela. Si c'est le cas, assurez-vous de nous faire part de vos commentaires sur Feedback Hub.

Correctifs

[Narrateur]

Nous avons résolu le problème empêchant les voix naturelles telles que Guy ou Jenny de parler dans Narrator.

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction d'un problème où si vous ouvriez le menu déroulant des icônes masquées, une entrée de l'Explorateur de fichiers s'affichait dans la barre des tâches.

Correction d'un problème qui faisait que les aperçus de la barre des tâches se figeaient ou s'affichaient comme vides et ne s'ouvraient pas lors de l'utilisation des touches Windows + (#) pour essayer de basculer entre les fenêtres.

Le menu déroulant Afficher les icônes masquées dans la barre d'état système devrait maintenant être redimensionné de manière réactive avec les modifications pour éviter les espaces et les colonnes vides.

Correction de plusieurs problèmes liés à la barre des tâches qui affectaient la fiabilité de explorer.exe.

Correction d'un problème qui faisait que l'icône de volume dans la barre d'état système s'affichait de manière incorrecte comme étant en sourdine.

Correction d'une fuite de handle GDI liée à la mise à jour de l'icône du centre de notification dans la barre des tâches, qui entraînait éventuellement un plantage de explorer.exe pour les personnes recevant un grand nombre de notifications.

Le narrateur annoncera désormais l'état épinglé et non épinglé des applications dans la barre des tâches.

[Explorateur de fichiers]

Correction d'un problème qui faisait planter l'explorateur de fichiers lors de la fermeture des onglets pour certaines personnes.

Correction d'un autre problème qui pouvait entraîner des lignes de séparation errantes dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers.

[Réglages]

Modification apportée pour masquer le graphique de la batterie sur la page Alimentation et batterie si un onduleur est connecté, car les informations de capacité affichées dans ce cas n'étaient pas correctes.

Si vous n'avez pas configuré de kiosque, nous avons maintenant mis à jour le texte sur Comptes > Autres utilisateurs > Kiosque pour qu'il soit plus clair que vous devez le faire, afin que cela ne semble pas être une impasse.

Correction d'un problème où si vous entriez dans les propriétés d'un périphérique audio, cela pouvait le faire apparaître de manière inattendue dans la liste des périphériques de sortie sur Système> Son bien qu'il s'agisse en fait d'un périphérique d'entrée.

Dans les paramètres d'accessibilité des filtres de couleur, l'option inversée devrait à nouveau fonctionner correctement et ne pas simplement définir votre PC sur des couleurs en niveaux de gris.

[Autre]