Nadella tease « l’une des plus grosses mises à jour de Windows depuis 10 ans »

Microsoft a débuté hier soir la Build 2021, sa conférence annuelle pour les développeurs. Toujours en mode « virtuel », elle a été introduite par Satya Nadella qui en a profité pour glisser quelques informations succinctes au sujet de Windows 10, et notamment Sun Valley sans pour autant la mentionner.

Si vous nous lisez régulièrement, vous n’êtes pas sans savoir que Microsoft va apporter à Windows 10 d’importants changements. En principe, ils devraient débarquer grâce à une mise à jour prévue cet automne, voire peut-être plus tard si l’on en croit la rumeur d’hier. Parmi ceux-ci on note notamment une interface bien plus moderne et homogène avec des éléments récupérés de Windows 10X, système qui pour rappel a été annulé.

« L'une des mises à jour les plus importantes de Windows de ces 10 dernières années »

Lors de sa présentation hier à la BUILD, le PDG de Microsoft en a profité pour teaser cette importante mise à jour de Windows 10 à venir. Sans surprise, Nadella n’a ni annoncé de date, ni même mentionné le nom de code de cette mise à jour (Sun Valley). Non, mais le PDG a tout de même mi l’eau à la bouche en expliquant qu’il s’agira de la mise à jour la plus importante de Windows de la dernière décennie. Voilà ses déclarations :



« Parmi toutes les opportunités que j'ai soulignées aujourd'hui, Windows est implicite. Il n'a jamais été aussi important. Windows 10 est utilisé par plus de 1,3 milliard de personnes pour travailler, apprendre, se connecter et jouer. Et tout commence avec Windows comme boîte de développement. Windows rassemble tous les outils de développement et de collaboration en un seul endroit. Il vous permet de choisir le matériel que vous voulez, fonctionne avec Linux et Windows comme un seul et même système, et dispose d'un terminal moderne.



Et bientôt, nous partagerons l'une des mises à jour les plus importantes de Windows de ces dix dernières années pour débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. Je l'ai hébergée moi-même au cours des derniers mois, et je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de la prochaine génération de Windows. Notre promesse est la suivante : nous allons créer plus d'opportunités pour tous les développeurs Windows d'aujourd'hui et accueillir tous les créateurs qui recherchent la nouvelle plateforme ouverte la plus innovante pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients de vous en dire plus très bientôt. »

Le patron de Microsoft ne mâche tout de même pas ses mots puisqu’il parle de la « nouvelle génération de Windows » tout comme Panos Paney d'ailleurs qui avait déjà utilisé les mêmes mots. Est-ce pour autant que Windows 10 pourrait changer de nom et devenir par exemple Windows 11, de quoi marquer les esprits ? Difficile à dire et cela me paraîtrait étonnant mais la firme devrait donner prochainement une conférence de presse pour en dire plus. D’après les rumeurs, un événement pourrait être organisé en juin mais rien n’a encore été confirmé à ce jour. Alors, quels sont vos pronostics sur cette nouvelle génération de Windows ?