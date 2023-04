Windows 11 : les builds 22621 et 22624 débarquent pour les Insiders (Beta)

Après les mises à jour Insider dans le canal Canary et Dev, parlons de la dernière du lot : la mise à jour de Windows 11 dans le canal Beta. Deux builds sont disponibles cette semaine dans ce canal et comme d’habitude, vous n’en téléchargerez qu’une d’elles. Si vous avez de la chance, la build 22624 vous permettra de profiter des nouveautés décrites ci-dessous alors que la build 22621 les verra désactivées. Voici le changelog partagé par Microsoft.

Quoi de neuf dans la build 22624.1537

Clés d'accès dans l'explorateur de fichiers

Nous ajoutons des raccourcis clavier d'accès dans le menu contextuel XAML de l'Explorateur de fichiers. Une touche d'accès est un raccourci à une touche qui permet à un utilisateur du clavier d'exécuter rapidement une commande dans le menu contextuel. Chaque touche d'accès correspondra à une lettre dans le nom d'affichage. Cela fait partie de nos efforts pour rendre l'explorateur de fichiers plus accessible. Pour essayer cela, vous pouvez cliquer sur un fichier dans l'explorateur de fichiers et appuyer sur la touche menu de votre clavier.

Créer des vidages de mémoire du noyau en direct dans le Gestionnaire des tâches

Nous introduisons un ensemble de nouvelles fonctionnalités axées sur les développeurs dans le Gestionnaire des tâches pour faciliter la collecte des vidages de mémoire du noyau en direct (LKD). Ceci s'ajoute au "vidage mémoire" existant pour les processus en mode utilisateur. L'objectif du vidage dynamique du noyau est de collecter des données pour résoudre une situation anormale tout en permettant au système d'exploitation de continuer à fonctionner. Cela réduit les temps d'arrêt par rapport à une vérification des bogues pour les pannes et les blocages "non fatals" mais à fort impact. Cliquez ici pour plus d'informations sur les vidages de noyau en direct.

Pour capturer un vidage de la mémoire du noyau en direct (LKD), accédez à la page Détails dans le Gestionnaire des tâches, cliquez avec le bouton droit sur le processus système et le menu contextuel devrait s'allumer pour afficher "Créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct" pour capturer un noyau en direct complet ou Vidages mémoire de la pile du noyau.

Les vidages seront écrits à un emplacement fixe :

###em#

Choisissez la nouvelle option "Créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct" lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un processus sur la page de détails du Gestionnaire des tâches.

Vous pouvez également accéder à la page Paramètres du gestionnaire de tâches pour afficher/modifier les paramètres des vidages de mémoire du noyau en direct.





Content Adaptive Brightness Control (CABC) sur les appareils branchés, y compris les ordinateurs de bureau

Le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) est déjà une fonctionnalité que les utilisateurs connaissent bien. Cette fonctionnalité de Windows 11 assombrit ou éclaircit les zones d'un écran ou d'un moniteur en fonction du contenu affiché dans le but de trouver un équilibre entre une consommation d'énergie réduite et une expérience visuelle pour économiser la durée de vie de la batterie. À partir de cette version, nous autorisons cette fonctionnalité à fonctionner sur des appareils tels que des ordinateurs portables et des 2-en-1 qui sont branchés sur un chargeur, ainsi que sur des ordinateurs de bureau. Pour la plupart des utilisateurs, ce changement ne sera pas perceptible et devrait réduire la consommation d'énergie.

Options de contrôle adaptatif de la luminosité du contenu dans les paramètres.

Cette fonctionnalité peut être ajustée via Paramètres > Système > Affichage sous « Luminosité et couleur » et via un menu déroulant avec 3 options : Désactivé, Toujours et « Sur batterie uniquement ». Pour les appareils alimentés par batterie tels que les ordinateurs portables et les 2-en-1, la valeur par défaut est "Sur batterie uniquement". Sur les ordinateurs de bureau, cette option est désactivée par défaut. Nous encourageons les initiés sur les ordinateurs portables, les 2-en-1 et les ordinateurs de bureau à essayer l'option "Toujours" et à nous faire part de leurs commentaires sur la qualité visuelle de CABC afin que nous puissions nous assurer qu'il est correctement réglé.

RETOUR D'INFORMATION : Veuillez déposer vos commentaires dans Feedback Hub (WIN + F) sous Affichage et graphismes > Luminosité adaptative.

Changements et améliorations dans la version 22624.1537

[Paramètres]

Dans le cadre de la dépréciation de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des dépanneurs MSDT , nous avons commencé à rediriger certains des dépanneurs trouvés sous Paramètres > Système > Dépanner et dans d'autres zones du système d'exploitation vers la nouvelle plateforme de dépannage Obtenir de l'aide.

[Développeur]

Les plages de mémoire virtuelle qui sont marquées par une routine de rappel KbCallbackTriageDumpData BugCheck seront désormais ajoutées aux minidumps générés par le noyau après une vérification de bogue.

Changements et améliorations pour les DEUX Build 22621.1537 & Build 22624.1537

[Rechercher dans la barre des tâches]

Une fois que vous avez accès au nouveau Bing , la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton qui ouvre l'expérience de chat Bing dans Edge. Si vous n'y avez pas accès, la zone de recherche de la barre des tâches comportera un bouton de surbrillance de recherche dynamique. Nous commençons à déployer cela pour les initiés, tout le monde ne le verra pas tout de suite.

Correctifs dans la version 22624.1537

[Général]

Amélioration de l'expérience de connexion après le démarrage en réduisant l'impact sur les performances des applications de démarrage.

[Barre des tâches et barre d'état système]

Nous avons résolu le problème dans la version précédente où l'option sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches dans la section Comportement de la barre des tâches pour afficher les secondes dans l'horloge sur la barre d'état système n'activait pas réellement la fonctionnalité. L'activation devrait fonctionner maintenant.

Correction d'un problème entraînant l'ouverture du menu déroulant Afficher les icônes masquées derrière des éléments tels que le menu déroulant OneNote et les sous-titres en direct.

[Paramètres]

Amélioration des performances de recherche dans les paramètres.

[Accès vocal]

Correction d'un problème qui faisait que l'accès vocal prenait un certain temps à s'activer après l'utilisation de la commande de réveil.

[Autre]

Correction d'un problème qui provoquait l'apparition d'un message d'erreur inattendu lors de l'ouverture de l'éditeur de stratégie de groupe lors du vol précédent.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.1537 & Build 22624.1537