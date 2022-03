KB5011563 : nouvelle mise à jour Preview de Windows 11 (et elle fait râler !)

Après Windows 10 hier, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de Windows 11 aux Insiders. Disponible dans le canal Beta et Release Preview, elle apporte une nouvelle fonctionnalité et différents correctifs. Sa disponibilité devrait être étendue auprès de tous les utilisateurs dans les jours qui viennent au travers d’une mise à jour optionnelle.

Si vous faites partie des Insiders sous Windows 11 et avez configuré le canal Release Preview ou Beta, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Reprise sous le nom KB5011563 (build 22000.588), elle apporte une nouveauté liée à la manière dont les notifications apparaissent sur votre écran. En effet, à compter de cette nouvelle mise à jour, trois notifications toast « hautement prioritaires » + une « normale » peuvent désormais apparaître simultanément. Cette modification est utile si par exemple vous recevez une notification d’alarme ou d’appel en même temps.

Une autre modification qui risque de vous faire grincer des temps d'autant plus qu'elle n'est pas mentionnée dans le changelog figure dans cette mise à jour. En effet, après installation, un filigrane "Ne répond pas aux exigences de Windows 11" apparaît désormais sur le bureau et les Paramètres de ceux qui n'ont pas un PC éligible et ont installé Windows 11. Si vous voulez masquer ce filigrane, je vous renvoie vers ce petit tutoriel pour savoir comment faire.

Crédits image : Twitter @XenoPanther

Pour terminer, Microsoft a également corrigé plus d’une vingtaine de bugs avec sa mise à jour KB5011563 qui ne comporte étonnamment pas de bugs connus. Voici le changelog publié par la firme au sujet de cette mise à jour. Pour la télécharger, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et recherchez la présence de nouvelles mises à jour.