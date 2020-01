​KB4532695 : les bugs de l'Explorateur de fichiers sur Windows 10 sont corrigés

Microsoft a publié cette nuit une nouvelle mise à jour cumulative de Windows 10. Elle concerne cette fois-ci les deux dernières version du système d’exploitation et apporte des correctifs importants, notamment pour l’Explorateur de fichiers.



Si vous avez installé sur votre PC la version 1903 ou 1909 de Windows 10, une nouvelle mise à jour cumulative reprise sous le nom KB4532695 devrait apparaître sur Windows Update. Même si cette mise à jour est facultative puisqu’elle n’inclut pas de correctifs liés à la sécurité, elle s’avère tout de même assez importante au vu des correctifs qu’elle intègre. Différents problèmes relatifs à l’Explorateur de fichiers sont ainsi corrigés.



Depuis plusieurs semaines, l’Explorateur de fichiers est touché par différents bugs sur les version 1903 et 1909 de Windows 10. Le premier d’entre eux concerne la barre de recherche. Pour certains, impossible de coller du contenu dans la zone de texte en utilisant le clic droit / coller ; pour d’autres la zone de recherche restait même désespérément grisée, la rendant totalement inutilisable. Un autre bug de l’Explorateur concernait l’affichage du dossier OneDrive dont l’état de synchronisation des fichiers n’était pas correctement affiché. Bonne nouvelle, la mise à jour KB4532695 corrige tous ces problèmes.

Microsoft a publié le journal des modifications de cette mise à jour et il comprend une bonne dizaine de correctifs que voici :

Améliore la précision de l'authentification faciale Windows Hello.

Met à jour un problème qui modifie l'ordre personnalisé des tuiles dans le menu Démarrer même si la disposition est verrouillée ou partiellement verrouillée.

Met à jour un problème qui fait apparaître une zone grise lorsque vous effectuez une recherche dans le Panneau de configuration et l'Explorateur de fichiers.

Met à jour un problème qui empêche la barre de recherche de l'Explorateur de fichiers de coller le contenu du presse-papiers à l'aide du bouton droit de la souris (clic droit).

Met à jour un problème qui empêche la barre de recherche de l'Explorateur de fichiers de recevoir des entrées utilisateur.

Met à jour un problème entraînant la fermeture du clavier tactile lorsque vous sélectionnez une touche.

Met à jour un problème qui, dans certains cas, fait que les jeux PC multijoueurs abandonnent l'invitation à jouer au jeu en mode multijoueur.

Met à jour un problème qui provoque parfois une erreur lorsque vous débranchez un lecteur flash de concentrateur USB de type C.

Met à jour un problème qui affiche des indicateurs incorrects pour les fichiers hors ligne et en ligne.

Pour plus de détails sur le contenu de cette mise à jour, je vous renvoie vers la page de support sur le site de Microsoft. Pour rappel, l’installation de cette mise à jour n’est pas automatique. Pour la télécharger sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 10 > Mise à jour et sécurité > Windows Update et vérifiez si de nouvelles mises à jour sont disponibles et installez ensuite KB4532695. Si vous n’êtes pas pressé, ces correctifs devraient être intégrés dans le Patch Tuesday du mois de février.