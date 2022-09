Windows 11 : la build 25193 débarque pour les Insiders dans le canal Dev

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11 destinée aux Insiders. La build 25193, disponible dans le canal de développement, introduit quelques nouveautés ainsi qu’une longue liste de correctifs. Faisons le point dans cet article.

Cher ami Insider, si vous avez configuré le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger la build 25193. Comme Microsoft l’indique dans le changelog que vous trouverez plus bas dans cet article, cette nouvelle mouture introduit la gestion de son abonnement Xbox (Game Pass, Live Gold) directement dans les Paramètres du système. De plus, une floppée de correctifs fait également part intégrante de cette mise à jour.

Pour télécharger la build 25193, assurez-vous d’avoir configuré le bon canal de réception des mises à jour dans les Paramètres du programme Insider (Paramètres > Windows update > Programme Windows Insider). Cliquez ensuite sur le bouton pour recherche de nouvelles mises à jour. Celle-ci commencera ensuite à s’installer et sera appliquée dès le redémarrage de votre PC.



Windows 11, quoi de neuf avec la build 25193 ?

Présentation de la gestion des abonnements Xbox dans les paramètres

Avec cette version, nous introduisons une nouvelle expérience de gestion des abonnements Xbox dans l'application Paramètres de Windows 11. Si vous êtes membre du Xbox Game Pass Ultimate, du PC Game Pass, du Xbox Game Pass pour console ou du Xbox Live Gold, vous pourrez désormais voir les détails de votre abonnement via Paramètres > Comptes. À l'instar de l' expérience de gestion des abonnements Microsoft 365 , vous pourrez consulter votre récurrence de facturation, votre mode de paiement ainsi que les jeux et avantages associés à votre abonnement Xbox. De plus, vous pourrez également gérer et mettre à niveau votre abonnement, échanger des jetons de carte-cadeau et être à jour sur toutes les actions nécessaires pour continuer vos abonnements sans aucune interruption.

Prise en charge des nouveaux afficheurs braille dans Narrator

Nous sommes ravis d'annoncer la prise en charge de nouveaux afficheurs braille et de nouvelles langues d'entrée et de sortie braille dans Narrator. Certains des nouveaux afficheurs braille que nous prenons en charge incluent : l'APH Chameleon, l'APH Mantis Q40, le NLS eReader et bien d'autres. Reportez-vous à la documentation détaillée pour en savoir plus sur les nouveaux affichages et langues que nous prenons en charge.

Modifications et améliorations

[Général]

À la suite des commentaires de Windows Insiders, nous avons désactivé la possibilité de partager un fichier local directement sur OneDrive à l'aide de la fenêtre de partage Windows intégrée qui a commencé à être déployée pour la première fois sur Windows Insiders dans le canal de développement avec la Build 25163 . Nous espérons ramener cette fonctionnalité à l'avenir après un raffinement supplémentaire de l'expérience. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les fonctionnalités que nous essayons dans les canaux de développement ou bêta peuvent ne pas toujours être livrées.

Correctifs

[Général]

Correction d'un problème empêchant l'activation de .NET Framework 3.5 à partir de la boîte de dialogue Fonctionnalités Windows dans la version précédente.

[Barre des tâches]

Correction pour que le débordement de la barre des tâches utilise désormais la même couleur d'accentuation que votre barre des tâches.

Correction de quelques problèmes qui entraînaient des plantages sporadiques d'explorer.exe liés au débordement de la barre des tâches.

Correction d'un problème lié à l'entrée des widgets dans la barre des tâches qui faisait que les icônes de la barre des tâches semblaient parfois dériver lors du vol précédent.

Correction d'un problème pour les initiés avec au moins deux moniteurs, où si les moniteurs avaient des DPI différents, le débordement de la barre des tâches pouvait apparaître avant qu'il ne soit nécessaire ou finir par se chevaucher avec la date et l'heure sur le moniteur secondaire.

Correction d'un problème où le menu déroulant de débordement de la barre des tâches pouvait apparaître flottant loin de la barre des tâches si vous l'ouvriez après un changement de mise à l'échelle de l'affichage.

[Commencer]

Correction d'un problème qui provoquait l'affichage de caractères inattendus au lieu d'une apostrophe dans l'info-bulle de l'option Veille du menu Alimentation.

Correction d'un problème qui pouvait entraîner le blocage du menu Démarrer au lancement pour certaines personnes lorsque Search Highlights était activé.

[Explorateur de fichiers]

Si la barre des tâches est configurée pour se masquer automatiquement et que l'explorateur de fichiers est maximisé, le fait de passer votre souris en bas de l'écran pour appeler la barre des tâches devrait fonctionner maintenant.

Correction d'un problème lors du glisser-déposer d'un dossier pour l'épingler au volet de navigation, à savoir que la ligne indiquant où il serait inséré n'avait pas assez de contraste en mode sombre.

Nous avons corrigé un problème où l'arrière-plan du champ de recherche dans l'Explorateur de fichiers pouvait être de la couleur opposée à votre mode actuel (par exemple, sombre en mode clair).

Correction d'un problème où l'Explorateur de fichiers semblait s'ouvrir, se fermer et se rouvrir avant d'avoir fini de dessiner après avoir été lancé à partir de certains endroits (par exemple lors de l'ouverture de l'emplacement d'un fichier téléchargé à partir de Microsoft Edge).

Correction d'un problème où certains fichiers ne pouvaient pas être retirés de la section Favoris de l'accueil après les avoir épinglés.

Un autre correctif a été apporté pour aider à résoudre les problèmes d'interface utilisateur lors du basculement entre les modes sombre et clair si la fenêtre de l'explorateur de fichiers était ouverte lorsque vous basculez.

Correction d'une fuite d'objets GDI lors du redimensionnement du volet de navigation dans l'explorateur de fichiers, ce qui pouvait potentiellement empêcher le contenu de l'explorateur de fichiers de s'afficher correctement au fil du temps pour les initiés qui redimensionnaient fréquemment le volet de navigation.

Quelques améliorations ont été apportées pour améliorer les performances de chargement de la page d'accueil lors de l'utilisation d'un fournisseur de stockage cloud, tel que OneDrive, pour sauvegarder vos fichiers dans l'explorateur de fichiers.

[Réglages]

Correction d'un problème provoquant le blocage de la page de stockage dans les paramètres ainsi que du nettoyage de disque lors de la phase d'analyse pour certaines personnes.

Correction d'un problème où les URI pour ouvrir les pages sous la section Comptes des paramètres ne fonctionnaient pas pour certaines personnes - Les paramètres s'ouvraient, mais ne naviguaient pas vers la bonne page. Cela a eu un impact sur le lien permettant d'ouvrir les options de connexion dans le menu Démarrer.

Correction d'un problème qui empêchait l'affichage correct des icônes d'application sous Confidentialité et sécurité > Activation vocale.

Correction d'un plantage des paramètres lors de la désinstallation d'applications à l'aide d'Applications > Applications installées.

[Autre]