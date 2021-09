Testez si votre PC est compatible avec Windows 11 grâce à PCHealthCheck

Disponible en beta depuis quelques semaines, l’outil de diagnostic pour vérifier la compatibilité de votre PC avec Windows 11 peut désormais être téléchargé par tout le monde. N’espérez pas des changements : Microsoft n’a apporté aucun assouplissement à ses exigences matérielles !

Ce n’est pas un secret : tous les PC actuellement sous Windows 10 ne pourront pas passer sur Windows 11. Microsoft a en effet imposé des exigences matérielles très strictes pour pouvoir installer son nouveau système d’exploitation : puce TPM 2.0, Secure Boot et processeur récent. Pour savoir si votre PC est compatible ou non, la firme avait lancé en juin dernier un petit outil baptisé PCHealthCheck. Jugé peu utile et imprécis, le petit logiciel a finalement été retiré dans les jours qui ont suivi avant d’être à nouveau proposé aux Insiders dans une version bien plus complète à la fin août. Il peut désormais être téléchargé par tous les utilisateurs.

Comment savoir si mon PC est compatible ?

Si vous avez envie de tester la compatibilité de votre PC avec Windows 11, vous pouvez vous rendre en bas de cette page sur le site de Microsoft afin de télécharger PCHealthCheck. Le petit outil affiche désormais bien plus de détails sur les incompatibilités possibles afin de savoir quel est le composant en cause. Si TPM ou Secure Boot sont désactivés mais que votre processeur est suffisamment récent, une petite manipulation dans le BIOS permettra dans certains cas de rendre votre PC compatible sans devoir changer le moindre composant. N'hésitez pas à demander de l'aide dans le forum si vous ne vous en sortez pas.

Pour ma part, bien que j’aie installé une puce TPM 2.0 sur ma carte mère afin de pouvoir rester sur Windows 11 avec le programme Insider, mon PC est toujours marqué comme incompatible. En cause : le processeur Intel Core i7 de sixième génération visiblement jugé trop vieux par Microsoft pour supporter Windows 11. Dans tous les cas, tout fonctionne à merveille depuis que je l’ai installé. Et vous ?