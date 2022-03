Windows 11 : mise à jour pour les Insiders dans les canaux Beta / Dev

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour de Windows 11 à destination des Insiders. Fait intéressant : cette build numérotée 22581 n’est pas uniquement disponible dans le canal de développement puisqu’elle débarque également dans le canal Beta.

Si vous êtes membre du programme Insider et avez configuré le canal Dev ou le canal Beta, vous pouvez dès à présent télécharger la build 22581.

Si vous faites partie du canal Dev, vous ne constaterez pas vraiment de changements avec cette version qui apporte seulement quelques changements mineurs à la barre des tâches et quelques petits correctifs.

Si, en revanche, vous faites partie du canal Beta, il s’agit pour vous d’une importante mise à jour qui reprend toutes les nouveautés présentes dans les précédentes builds auparavant sorties dans le canal de développement.

Oui, vous l’aurez compris, les canaux Dev et Beta sont donc maintenant parfaitement alignés et cela sera le cas, en principe, pendant quelques semaines. C’est une très bonne nouvelle pour vous si vous étiez auparavant coincé dans le canal Dev puisque vous pourrez enfin en sortir pour rejoindre le canal Beta. Pour rappel, ce dernier propose des mises à jour Preview de Windows 11, moins fréquentes, mais beaucoup plus stables.

Microsoft en a également profité pour rappeler que les Insiders du canal de développement peuvent avoir accès à des fonctionnalités expérimentales qui ne verront peut-être jamais le jour dans une version grand public. Si vous tombez sur celles-ci - je pense par exemple à la navigation par onglets dans l'Explorateur de fichiers -, la firme vous incite d'ailleurs à donner votre retour dans le Hub de commentaires. Voici, pour terminer, le changelog publié par Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour.

Quoi de neuf dans la build 22581 ?

Modifications et améliorations

[Barre des tâches]

La fonctionnalité de barre des tâches optimisée pour les tablettes qui a commencé à être déployée avec la Build 22563 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans les canaux Dev et Beta. Pour rappel, cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils pouvant faire office de tablettes. Il ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

Plusieurs correctifs apportés à la barre des tâches, tels que la ligne de bordure supérieure s'étendant désormais sur toute la barre des tâches, seront visibles pour tout le monde, quel que soit le type d'appareil.

Le focus du clavier et le survol de la souris pour les icônes de la barre d'état système Win32 et le menu volant "Afficher les icônes cachées" ont été mis à jour pour correspondre au reste du style visuel de la barre des tâches. Vous pouvez également remarquer que le glisser-déposer n'est plus pris en charge pour épingler/détacher ces éléments - vous pouvez afficher/masquer ces icônes en cliquant avec le bouton droit sur la barre des tâches et en choisissant "Paramètres de la barre des tâches". Nous avons également introduit un paramètre facultatif pour masquer complètement le bouton "Afficher les icônes cachées", prenant en charge les utilisateurs qui souhaitent une barre des tâches plus simple.

[Réglages]

Dans la Build 22557 , nous avons introduit de nouveaux liens dans les Paramètres pour aider les clients à donner une seconde vie à leur PC ou à le recycler. Ces liens disparaîtront lors de la mise à niveau vers les dernières versions (Build 22581 et versions ultérieures) et reviendront plus tard.

Correctifs

[Barre des tâches]

Correction d'un autre problème qui faisait que les aperçus de la barre des tâches utilisaient les mauvaises polices pour le titre de la fenêtre dans des langues autres que l'anglais.

Le glisser-déposer vers la barre des tâches devrait maintenant fonctionner avec les barres des tâches masquées automatiquement.

Lorsque vous faites glisser quelque chose à épingler dans la barre des tâches, le message sur l'élément déplacé (par exemple, afficher un X s'il n'est pas pris en charge) aura désormais des coins arrondis.

Atténuation d'un problème où balayer pour réduire la barre des tâches optimisée pour les tablettes pouvait invoquer de manière inattendue le tableau des widgets.

[Le menu Démarrer]

Correction d'un problème qui faisait parfois clignoter le champ de recherche en haut de Démarrer.

Atténuation d'un problème sous-jacent où si vous glissiez pour ouvrir la liste Toutes les applications, il pourrait parfois penser que vous aviez tapé sur l'un des en-têtes de lettre dans la liste Toutes les applications.

Mise à jour du menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une application épinglée pour dire "Déplacer vers l'avant" plutôt que "Déplacer vers le haut", afin que ce qui se passera soit plus clair.

[Se concentrer]

Une mise à jour de l'application Horloge (version 11.2202.24.0 et supérieure) a été déployée pour résoudre le problème où l'application Horloge n'a pas pu mettre à jour l'état de Windows Focus lors de la configuration des sessions de mise au point dans l'application Horloge.

[Explorateur de fichiers]

Correction de quelques cas où des icônes manquaient à côté des entrées dans le menu contextuel et la barre de commandes (par exemple, pour l'entrée Arrière-plan du bureau suivant dans le menu contextuel si vous cliquez avec le bouton droit sur le bureau tout en utilisant un diaporama en arrière-plan).

Quelques petits ajustements ont été apportés à certaines des icônes utilisées dans le menu contextuel et la barre de commandes, y compris l'icône de copie.

Les dossiers dont le seul contenu est d'autres dossiers afficheront désormais une icône avec un bout de papier pour indiquer qu'il y a du contenu dans le dossier au lieu d'une icône de dossier vide.

Résolution d'un problème sous-jacent pouvant entraîner le blocage de l'Explorateur de fichiers lors de l'utilisation de l'option Grouper par.

[Contribution]

Correction d'un problème où l'option de conversion dans le menu contextuel de l'IME coréen ne fonctionnait pas.

Résolution d'un problème où la barre d'outils IME ne s'affichait/masquait pas correctement si vous aviez choisi d'utiliser la version précédente de l'IME japonais.

Amélioration de la fiabilité de l'affichage du clavier tactile sur l'écran de connexion après avoir appuyé sur le champ PIN ou mot de passe après le redémarrage ou la mise à niveau.

Correction d'un problème où une partie du texte du clavier tactile était difficile à lire lors de l'utilisation du thème de saisie de texte "Noir et blanc".

Un autre correctif a été apporté au lien "taille et thème" sous Paramètres> Heure et langue> Saisie> Clavier tactile ne fonctionnant pas.

Atténuation d'un problème où le clavier tactile affichait toujours les candidats de texte précédents lorsque vous passiez à la saisie vocale.

Les commandes "Appuyez sur Entrée" et "Appuyez sur Tabulation" devraient maintenant fonctionner lors de l'utilisation de la saisie vocale pour le chinois (traditionnel).

Correction d'un problème où le geste du pavé tactile à 3 ou 4 doigts pour régler le niveau de volume audio ne fonctionnait pas avec certains appareils audio Bluetooth couplés.

[Réglages]

Les modifications apportées aux sons des événements de programme (par exemple, la désactivation de certains sons du système) devraient persister lors de la mise à niveau.

Amélioration de la visibilité de l'icône de la batterie dans la section Bluetooth des paramètres rapides lorsqu'un mode de contraste était activé.

[Fenêtre]

Si vous définissez le focus du clavier sur Bureaux dans la vue des tâches, la bordure affichée autour des vignettes aura désormais des coins arrondis.

Correction d'un problème où le survol de l'icône de la vue des tâches sur les moniteurs secondaires n'affichait pas le menu volant des bureaux lors de l'utilisation de la langue d'affichage arabe ou hébreu.

Correction d'un problème où si vous sélectionniez l'un des onglets Microsoft Edge affichés dans Snap Assist, la fenêtre s'animait depuis le mauvais endroit.

Les dispositions d'accrochage devraient désormais être réduites correctement si vous faites glisser une fenêtre dans le coin des dispositions d'accrochage.

Correction d'un problème où les mises en page instantanées s'affichaient immédiatement de manière inattendue tout en faisant glisser une fenêtre au lieu de simplement montrer un indice pour les initiés avec une langue d'affichage arabe ou hébreu.

Résolution d'un problème où la rotation de votre tablette avant la fin de l'animation de rotation d'écran précédente entraînait une coupure abrupte de l'animation de rotation.

Atténuation d'un problème où l'utilisation du geste tactile à 3 doigts pour réduire rapidement toutes les applications pouvait entraîner le blocage des fenêtres dans un état rétréci.

Réduction de la taille de la zone au-dessus d'une notification où les clics n'étaient pas transmis à la fenêtre sous-jacente afin qu'elle soit de la même taille que le côté de la notification.

Atténuation d'un problème entraînant des problèmes de déplacement de la barre de titre d'une fenêtre agrandie avec le toucher.

Correction d'un problème où si la boîte de dialogue Ouvrir ou Enregistrer était ouverte dans une application et que vous utilisiez ALT + Tab pour quitter l'application, puis revenir en arrière, le focus du clavier pouvait être perdu.

[Accès vocal]

Correction d'un problème qui provoquait le blocage de l'accès vocal lors de l'utilisation de commandes pour mettre du texte en majuscule dans les applications Office.

[Narrateur]

Le narrateur vous dira désormais correctement s'il y a une image dans les cellules du tableau dans les applications Office.

Lorsque Narrator lit avec le mode analyse dans Microsoft Edge, il n'arrête plus la lecture lorsqu'il accède à certains liens et boutons intégrés au milieu du texte, comme sur nytimes.com.

[Gestionnaire des tâches]

Correction d'un problème où les info-bulles n'affichaient pas avec précision le paramètre visuel préféré lorsque le Gestionnaire des tâches est configuré pour le mode sombre.

Correction d'un problème où le Gestionnaire des tâches ne remplissait pas les détails de la colonne État dans la page Applications de démarrage.

[Autre]