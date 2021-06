Windows 11 : il faudra attendre 2022 pour télécharger la mise à jour sur son PC

On pensait initialement que Windows 11 arriverait en tant que mise à jour cet automne… mais non ! La mise à jour ne sortira qu’au premier semestre 2022. Seuls les nouveaux PC seront équipés nativement du nouveau système d’exploitation cet automne.

Si vous attendiez impatiemment l’arrivée de Windows 11 pour mettre à jour votre PC, il faudra prendre votre mal en patience. Comme l’a confirmé Microsoft via son compte officiel Windows sur Twitter : « Windows 11 devrait sortir plus tard en 2021 et sera déployé sur plusieurs mois. Le déploiement de la mise à niveau depuis les appareils Windows 10 déjà utilisés aujourd'hui commencera en 2022 jusqu'au premier semestre de cette année. »

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.

— Windows (@Windows) June 25, 2021

2021 pour les nouveaux PC, 2022 pour les PC sous Windows 10

Vous l'aurez compris, seuls les nouveaux PC disponibles cet automne en magasin pourront profiter de Windows 11. Pour les PC actuellement sous Windows 10, il faudra attendre le mois d’avril voire le mois de mai 2022 pour pouvoir récupérer la mise à niveau vers le nouveau système… à moins de passer par le programme Insider. Pour rappel, la première version beta est disponible depuis hier et vous pouvez retrouver mon avis ici puisque j'ai installé Windows 11 sur ma Surface Pro 4 « non prise en charge ».

Etant donné les gros changements qu’apporte Windows 11, Microsoft semble vouloir jouer la carte de la prudence et ne pas vouloir précipiter la mise à niveau des PC actuels. Espérons que la firme puisse revoir ses critères d’éligibilité car nombreux sont les utilisateurs qui grondent à cause de la configuration minimale requise… et probablement la mauvaise communication de la firme qui aurait être plus claire lors de l’officialisation de Windows 11 jeudi dernier.