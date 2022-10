KB5018427 : la mise à jour d’octobre est disponible pour Windows 11

Comme chaque second mardi du mois, Microsoft publie une nouvelle mise à jour de ses systèmes d’exploitation actuellement supportés. Commençons avec KB5018427, la mise à jour destinée à Windows 11. Je vous renvoie vers cet article si vous souhaitez découvrir les changements pour Windows 10.

Si vous utilisez Windows 11, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Microsoft vient en effet de déployer son traditionnel Patch Tuesday qui apporte différentes améliorations et correctifs liés ou non à la sécurité. Pour ce mois d’octobre, le Patch Tuesday inclut également le contenu d’une mise à jour optionnelle publiée le mois dernier. J’en profite pour vous rappeler que la version 22H2 qui apporte un lot substantiel de nouveautés est disponible depuis peu. Plus d’informations à ce sujet ici.

KB5018427 pour Windows 11, quoi de neuf ?

Voici le journal de modifications publié par Microsoft au sujet de la mise à jour KB5018427. Comme je vous l’indiquais ci-dessus, elle reprend également le contenu de la mise à jour kB5017383 disponible depuis quelques jours sous forme optionnelle. Ne vous étonnez donc pas si la liste des changements affichée ci-dessous vous semble assez maigre.

Cette mise à jour contient diverses améliorations de sécurité des fonctionnalités internes du système d'exploitation. Aucun problème supplémentaire n'a été documenté pour cette version.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer KB5018427 sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres avec le raccourci Windows + i. Cliquez ensuite sur Windows Update et recherchez les mises à jour disponibles en cliquant sur le bouton adéquat. Vous devriez ensuite la voir apparaître sous le nom : 2022-10 -Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5018427). D’autres mises à jour, notamment pour Microsoft Defender vous seront également proposées. Il vous suffira de redémarrer votre PC pour appliquer les correctifs.