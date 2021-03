KB5000842 : nouvelle mise à jour de Windows 10 avec plus de 50 correctifs

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour cumulative pour les versions 20H2 et 2004 de Windows 10. Nommée KB5000842, elle n’apporte pas de nouveautés mais un joli lot de correctifs non liés à la sécurité.

Si vous utilisez l’une des deux dernières versions de Windows 10, vous pouvez dès à présent installer une nouvelle mise à jour sur votre PC. KB5000842 est facultative et ne s’installera donc pas automatiquement sur votre PC. Cependant, elle apporte plus de 50 améliorations visant, par exemple, à corriger un bug d’activation de Windows 10 ou un problème qui pouvait entraîner l’arrêt soudain d’un du fonctionnement d’un périphérique. Cette mise à jour apporte également un « petit » changement déjà proposé par une ancienne mise à jour : la désinstallation de l’ancien navigateur Edge si ce n’était déjà fait. Voici la liste complète des modifications répertoriée par Microsoft :

Met à jour un problème de zoom qui se produit lors de l'utilisation du mode Microsoft Edge IE sur des appareils qui utilisent plusieurs moniteurs haute résolution.

Met à jour un problème qui rend les écrans à plage dynamique élevée (HDR) beaucoup plus sombres que prévu.

Met à jour un problème qui entraîne une désynchronisation de la lecture vidéo en mode dupliqué lorsque vous utilisez plusieurs moniteurs.

Met à jour un problème qui n'affiche rien ou affiche indéfiniment «Filtres de calcul» lorsque vous filtrez les résultats de recherche de l'Explorateur de fichiers.

Met à jour un problème qui rend la disposition fractionnée indisponible pour le clavier tactile lorsque vous faites pivoter un appareil en mode portrait.

Informe les utilisateurs lorsqu'un compte enfant du plan Family Safety dispose de privilèges administratifs.

Met à jour un problème qui vous empêche de fermer Toast Notifications à l'aide du bouton Fermer sur les appareils à écran tactile.

Met à jour un problème avec la technologie audio 7.1 canaux.

Met à jour un problème qui empêche un appareil de fonctionner si vous supprimez des fichiers ou des dossiers synchronisés par OneDrive.

Pour l’installer, rendez-vous dans les Paramètres / Mise à jour et fonctionnalité et cliquez sur le bouton de recherche de mise à jour. Pour rappel, elle n’est proposée qu’aux versions 2004 et 20H2 de Windows 10 et apparaîtra en tant que mise à jour facultative. Il suffit ensuite de cliquer sur installer pour l’appliquer à votre PC. Ses modifications devraient être intégrées au prochain Patch Tuesday qui sera publié le 13 avril prochain.