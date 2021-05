Surface Laptop Go, Surface Book 3 : une nouvelle mise à jour est dispo !

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour pour deux de ses appareils de la gamme Surface. Si vous possédez le Surface Laptop Go ou la Surface Book 3, vous pouvez la télécharger dès à présent.

Microsoft déploie régulièrement de nouvelles mises à jour pour ses appareils de la gamme Surface. Elles sont de type firmware et n’apportent donc pas de nouveautés à proprement parler. Cependant, elles permettent aux appareils de profiter d’une plus grande stabilité, d'une meilleure autonomie ou de corriger des problèmes mineurs ou de sécurité grâce notamment à l’arrivée de nouveaux pilotes matériels.

Si vous possédez le Surface Book 3 ou le Surface Laptop Go, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Pour la récupérer, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour. Elle devrait vous être proposée immédiatement, à moins qu’elle n’ait déjà été installée sur votre PC. Voici, en détails, la liste des modifications de ces nouvelles mises à jour.

Surface Book 3

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Extension - 1.64.137.0 (Mise à jour du micrologiciel Surface Book Base v3) - aucune note du gestionnaire de périphériques 1.64.137.0 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. Surface - Micrologiciel - 10.312.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 10.312.139.0 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil. NVIDIA - Affichage - 27.21.14.6140 NVIDIA GeForce GTX - Cartes graphiques 27.21.14.6140 Les adresses affichent les problèmes de scintillement et améliorent la stabilité graphique. Intel - Net - 22.30.0.11 Intel (R) WiFi 6 AX201 160MHz - Adaptateurs réseau 22.30.0.11 Corrige les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Intel - Bluetooth - 22.30.0.4 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 22.30.0.4 Corrige les vulnérabilités de sécurité critiques et améliore la stabilité de la connexion. Surface - Micrologiciel - 6.1.137.0 Mise à jour du micrologiciel de la station d'accueil Surface 6.1.137.0 Améliore la stabilité lors de la connexion à un écran externe via Surface Dock 2. Surface - Micrologiciel - 10.101.140.0 Surface UEFI - Micrologiciel 10.101.140.0 Améliore la stabilité et la fiabilité de l'appareil.

Surface Laptop Go