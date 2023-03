Windows 11 : une grosse mise à jour débarque pour les Insiders (build 25309)

Si vous faites partie des Insiders dans le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. La build 25309 vient en effet de débarquer et apporte notamment un nouveau mélangeur de volume dans les paramètres rapides, des améliorations dans les paramètres du clavier tactile, des modifications apportées à l'explorateur de fichiers, aux graphiques et à la saisie ainsi que des améliorations de l'accès vocal. Voici le changelog tel que partagé par Microsoft.

Nouvelle expérience de mixage de volume dans les paramètres rapides

Nous introduisons un nouveau mélangeur de volume amélioré dans les paramètres rapides ! L'expérience de réglages rapides audio mise à jour apporte un mélangeur de volume moderne qui permet une personnalisation rapide de l'audio sur une base par application, avec un contrôle supplémentaire pour échanger des appareils à la volée. Nous avons également ajouté un nouveau raccourci clavier (WIN + CTRL + V) pour vous amener directement au mélangeur de volume pour un contrôle plus rapide de l'expérience. Avec ce changement, vous pouvez désormais mieux personnaliser votre expérience audio avec plus de contrôle et moins de clics pour mieux gérer vos applications préférées.

De plus, nous avons facilité la tâche des utilisateurs pour activer leur expérience Windows Sonic avec une liste d'accès rapide de la technologie de son spatial installée. Vous pouvez visiter le Microsoft Store pour trouver d'autres technologies de son spatial parmi lesquelles choisir, telles que Dolby et DTS.

Paramètres du clavier tactile mis à jour

Après avoir apporté quelques correctifs, nous réintroduisons le nouveau paramètre de clavier tactile que nous avions initialement introduit avec la Build 25188 (et désactivé avec la Build 25217 ) qui remplace la case à cocher « Afficher le clavier tactile lorsqu'il n'y a pas de clavier connecté » sous Paramètres > Heure et langue > Saisie > Clavier tactile avec un nouveau menu déroulant avec 3 options pour contrôler si le fait d'appuyer sur un contrôle d'édition doit lancer le clavier tactile :

"Jamais" supprime le clavier tactile même lorsqu'aucun clavier matériel n'est connecté.

"Lorsqu'aucun clavier n'est connecté" affichera le clavier tactile uniquement lorsque l'appareil est utilisé comme tablette sans le clavier matériel.

"Toujours" affichera le clavier tactile même lorsque le clavier matériel est connecté.

Extension de la gestion automatique des couleurs (ACM)

En octobre, nous avons lancé la gestion automatique des couleurs (gestion des couleurs au niveau du système accélérée par le matériel) sur certains écrans SDR éligibles et spécialement provisionnés. Désormais, les initiés du canal de développement pourront activer ACM pour leurs écrans SDR et faire en sorte que toutes les couleurs de toutes les applications Windows, qu'elles soient ou non gérées par les couleurs, apparaissent avec précision et cohérence sur tous les écrans pris en charge.

Pour activer ACM, accédez à Paramètres > Affichage > Affichage avancé , sélectionnez l'affichage correct et activez Gérer automatiquement la couleur pour les applications. L'activation d'ACM nécessite certaines exigences matérielles et logicielles.

Améliorations de l'accès vocal

Page d'aide aux commandes dans l'application repensée : nous avons entièrement rénové la page d'aide aux commandes dans l'application en accès vocal pour la rendre plus simple à utiliser et à comprendre. La barre de recherche permet aux utilisateurs de trouver rapidement des commandes et les différentes catégories fournissent des conseils supplémentaires. Chaque commande a maintenant une description et des exemples de ses variations, ce qui la rend plus facile à comprendre et à utiliser.

Vous pouvez accéder à la page d'aide des commandes depuis Aide > Afficher toutes les commandes dans la barre d'accès vocal ou utiliser la commande vocale « que puis-je dire ».

Veuillez noter que la page d'aide repensée de l'application dans l'accès vocal peut ne pas inclure toutes les commandes et les informations supplémentaires peuvent être inexactes. Nous prévoyons de mettre à jour cela dans les futures versions. Si vous souhaitez une liste exhaustive des commandes Voice Access et des informations supplémentaires à leur sujet, nous vous recommandons de consulter Utiliser l'accès vocal pour contrôler votre PC et créer du texte avec votre voix - Support Microsoft .

L'accès vocal est disponible dans les dialectes anglais : nous avons étendu l'accès vocal pour prendre en charge d'autres dialectes anglais tels que l'anglais - Royaume-Uni, l'anglais - Inde, l'anglais - Nouvelle-Zélande, l'anglais - Canada, l'anglais - Australie.

Lorsque l'accès vocal est activé pour la première fois, vous serez invité à télécharger un modèle vocal pour activer la reconnaissance des données vocales sur l'appareil. Si l'accès vocal ne trouve pas de modèle vocal correspondant à votre langue d'affichage, vous pouvez toujours choisir d'utiliser l'accès vocal en anglais - américain.

Vous pouvez toujours changer de langue en accédant à Paramètres > Langue dans la barre d'accès vocal.

Nouvelles commandes de sélection et d'édition de texte : nous avons ajouté des commandes plus utiles pour faciliter la sélection et l'édition de texte avec l'accès vocal.

Pour faire ça Dis-le Sélectionnez une plage de texte dans la zone de texte "Sélectionner de [texte 1] à [texte 2]", par exemple, "Sélectionner de devoir accéder à la voix" Supprimer tout le texte d'une zone de texte "Tout supprimer" Appliquer une mise en forme gras/souligné/italique au texte sélectionné ou au dernier texte dicté « Mettre en gras », « Souligner », « Mettre en italique » Supprimer tous les espaces blancs du texte sélectionné ou du dernier texte dicté Par exemple, vous avez dicté "Peyton Davis @outlook.com" dans le dernier énoncé et vous souhaitez supprimer tous les espaces pour obtenir la sortie PeytonDavis@outlook.com "pas d'espace ça" Insérez "texte" au niveau du curseur et mettez en majuscule la première lettre de chaque mot. Par exemple, vous souhaitez insérer "Hello World" au niveau du curseur de texte "Majuscules [texte]", par exemple, "Majuscules bonjour le monde" Insère "texte" au curseur sans aucun espace avant "texte". Par exemple, le texte « Peyton » est entré dans la zone de texte et vous souhaitez maintenant insérer « Davis », mais vous ne voulez pas qu'un espace soit ajouté avant Davis. (sortie : PeytonDavis) "Pas d'espace [texte]" par exemple, "Pas d'espace Davis""

Modifications et améliorations

[Général]

À partir de la Build 25290 , nous avons commencé une nouvelle exploration des badges dans le menu Démarrer avec deux nouveaux traitements que certains Insiders du Dev Channel verront. À partir d'aujourd'hui, nous testons différentes variantes de texte dans ces traitements. Si vous voyez l'un de ces traitements, donnez-nous votre avis sur ce que vous en pensez. Pour rappel , il est normal que nous testions différents concepts dans le Dev Channel pour avoir des retours.

Différents traitements des badges dans le menu Démarrer avec différentes variantes de texte.

Nous testons une expérience de seconde chance plus personnalisée (SCOOBE) avec un petit sous-ensemble d'initiés Windows dans le canal de développement.

[Rechercher dans la barre des tâches]

La zone de recherche de la barre des tâches sera plus claire lorsque Windows est défini sur un mode de couleur personnalisé. Plus précisément, lorsque le mode Windows 11 est défini sur sombre et que le mode application est défini sur clair sous Paramètres> Personnalisation> Couleurs, vous verrez une zone de recherche plus claire dans la barre des tâches.

[Explorateur de fichiers]

Les initiés de Windows commenceront à remarquer une icône "pizza" dans la barre de commandes de l'Explorateur de fichiers. Cette icône indique qu'un Insider prévisualise la version Windows App SDK de l'Explorateur de fichiers. La fonctionnalité dans l'explorateur de fichiers reste inchangée, elle passe simplement de l'utilisation de WinUI 2 à l'utilisation de WinUI 3.

[Mises en page instantanées]

Après avoir mis cela en pause avec la Build 25300 , nous annulons cette pause avec cette version - nous essayons différents traitements pour les mises en page instantanées avec Windows Insiders dans le Dev Channel. Nous étudions des moyens d'améliorer la découverte et l'utilisation des mises en page instantanées, telles que la réduction du temps de survol requis pour appeler le menu déroulant lorsque vous passez la souris sur le bouton maximum/restaurer dans la barre de titre d'une application. En plus de quelques autres ajustements, vous remarquerez que certains traitements ajouteront également l'icône de la fenêtre de l'application dans laquelle vous travaillez et ajouteront un titre descriptif. Si vous voyez l'un de ces traitements, donnez-nous votre avis sur ce que vous en pensez. Pour rappel , il est normal que nous testions différents concepts dans le Dev Channel pour avoir des retours.

[Projecteur Windows]

À partir d'aujourd'hui, nous désactivons les différents traitements que nous avons essayés pour Windows Spotlight qui ont commencé avec la Build 25281 en raison d'un problème affectant l'expérience que les initiés auront sur ces traitements. Nous prévoyons de réintroduire une expérience Windows Spotlight mise à jour pour les initiés dans un futur vol basé sur les commentaires des initiés sur l'utilisation de ces différents traitements. Dans le cadre de la désactivation de ces traitements, les initiés peuvent avoir besoin d'accéder à Paramètres > Personnalisation et de réactiver Windows Spotlight.

[Saisir]

Nous avons mis à jour le moteur de reconnaissance de l'écriture manuscrite en chinois simplifié pour qu'il soit plus rapide et plus précis, ainsi que les caractères pris en charge définis dans GB18030-2022. Actuellement, vous pouvez écrire des caractères dans GB18030-2022 niveau 2 et certains caractères dans GB18030-2022 niveau 1 dans le panneau d'écriture manuscrite ou directement dans le champ de texte lorsqu'il est pris en charge. S'il vous plaît essayez-le et dites-nous ce que vous en pensez.

[Widgets]

Nous commençons à déployer des icônes sensibles au thème pour les Widgets sur la barre des tâches afin qu'en fonction du thème Windows de l'utilisateur (sombre ou clair), les icônes Widgets affichent une icône sensible au thème qui aura un rapport de contraste plus élevé qui rendra l'information sur la barre des tâches plus claire pour les utilisateurs, en particulier pour les malvoyants.

[Paramètres]

Paramètres> Alimentation et batterie a été mis à jour pour inclure des paramètres permettant de choisir ce qui se passe lors de l'interaction avec les commandes d'alimentation physiques de votre PC.

Correctifs

[Général]

Correction d'un problème empêchant les périphériques USB (y compris le clavier et la souris) de fonctionner pour certains initiés après la mise à niveau vers la version 25295+.

Correction d'un problème pour certains Insiders où si vous aviez désinstallé le vol précédent, cela provoquait un plantage cyclique de votre menu Démarrer et de votre barre des tâches.

Correction d'un problème où lors de l'utilisation de Windows Hello pour se connecter avec la reconnaissance faciale, cela pouvait ne pas fonctionner sur les PC Arm64.

Correction d'un problème avec la page des paramètres du programme Windows Insider indiquant qu'une version plus récente était disponible dans Windows Update même si vous étiez sur la dernière version disponible dans le canal de développement.

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction de plusieurs plantages d'Explorer.exe affectant la barre des tâches et la barre d'état système.

Correction d'un problème d'affichage qui pouvait faire apparaître la barre des tâches en double lors des changements de résolution.

Correction d'un problème qui faisait apparaître les icônes d'application sur la barre des tâches sur le mauvais moniteur pour certains Insiders avec plusieurs moniteurs.

[Widgets]

Nous avons résolu un problème où, dans certaines circonstances, les widgets tiers ne se chargeaient pas comme prévu.

[Rechercher dans la barre des tâches]

Correction des problèmes de rendu lors de l'utilisation du clavier tactile avec le champ de recherche dans la barre des tâches.

Correction d'un problème lorsque le double-clic sur le glyphe de surbrillance de recherche dans la zone de recherche le faisait disparaître.

Correction d'un problème où le champ de recherche disparaissait au hasard.

Correction d'un problème où l'icône de recherche tournait de manière incorrecte pour les langues de droite à gauche (RTL).

Correction d'un problème où vous avez peut-être vu du texte scintiller dans la zone de recherche lorsque vous cliquez dessus.

Correction d'un problème où la zone de recherche pouvait disparaître sur un moniteur si vous en utilisiez plusieurs.

Corrections d'accessibilité apportées aux paramètres de recherche sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches.

[Explorateur de fichiers]

Correction d'un problème qui faisait que les Insiders avec des dispositions / tailles d'icônes de bureau personnalisées étaient rétablies par défaut dans la version précédente.

Correction d'un problème sous-jacent considéré comme la cause du saut inattendu de l'explorateur de fichiers au premier plan parfois.

L'option de menu contextuel "Ouvrir dans un nouvel onglet" et les dossiers en cliquant au milieu ouvriront désormais l'onglet en arrière-plan plutôt que de changer de focus.

Correction d'un problème où le bouton de fermeture pouvait rester bloqué dans un état en surbrillance lorsque vous déplaciez votre souris dessus.

[Saisir]

Correction d'un problème où lors de l'utilisation de la disposition franco-canadienne pour le clavier tactile, les lettres émises lors de la frappe ne correspondaient pas toujours à ce qui était affiché sur les touches.

Lors de l'utilisation de l'IME coréen, CTRL + F10 ne devrait plus ouvrir le menu contextuel de l'IME.

[Paramètres]

Correction d'un problème sous-jacent considéré comme la cause première de la raison pour laquelle certains initiés ont vu les paramètres de leur application de démarrage se réinitialiser avec la version précédente.

Aller à Confidentialité et sécurité> Appels téléphoniques ne devrait plus bloquer les paramètres.

[Fenêtre]

Correction d'un crash DWM.exe très frappant lors des deux derniers vols.

[Autre]