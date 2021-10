Windows 11 SE : une variante du système d'exploitation est en route

Si l'on en croit plusieurs rumeurs, Microsoft serait sur le point de lancer une nouvelle variante de son système d'exploitation baptisée Windows 11 SE. La firme pourrait également dévoiler bientôt un nouveau PC portable qui embarquerait ce système particulier.

Si l’on en croit la source bien informée qu’est Windows Central, Microsoft serait occupé à préparer un nouveau PC Surface bon marché. Doté d’un écran de 11,6 pouces (1366 x 768 pixels), ce « Surface Laptop SE » embarquerait un processeur Intel Celeron N4120 et jusqu’à 8Go de RAM. Bon, cette configuration ne donne pas vraiment envie, mais l’appareil serait destiné au secteur de l’éducation. Son but : concurrencer Chromebook grâce auquel Google s’est très bien implanté dans le milieu scolaire notamment sur le marché américain.

Chose intéressante : l’appareil serait livré avec une nouvelle édition de Windows 11 baptisée Windows 11 SE ; SE pour « School Edition » ou « Student Edition ». Cette version serait donc destinée aux PC spécialement conçus pour le secteur de l’éducation. On ne sait pas encore la différence entre la version classique de Windows 11 et celle-ci, mais on peut imaginer que Windows 11 SE pourrait être plus léger afin de fonctionner plus fluidement sur les ordinateurs plus lents. On peut aussi penser qu’elle embarque certaines restrictions, potentiellement déblocables, comme la possibilité d’installer des applications uniquement depuis le Microsoft Store.

D’après les sources, Windows 11 SE débarquerait en premier lieu sur ce « Surface Laptop SE », peut être plus tard cette année ou au début de l’année prochaine. Le système devrait également être embarqué sur les ordinateurs conçus par les OEM (Acer, Dell,…) spécialement destinés au milieu de l’éducation. Reste à voir quel sera le prix de ce futur PC portable car la gamme Surface n’est pas réputée être la moins chère, même si la Surface Go a fait chuter les prix grâce à un prix inférieur à 500€… pour un PC tout de même très limité en performances dans sa version d’entrée de gamme.