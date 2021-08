Changer de navigateur sur Windows 11 pourrait être un brin plus compliqué

Vous n’aimez pas Microsoft Edge et souhaitez opter directement pour une alternative comme Chrome, Firefox ou encore Opera lorsque vous basculerez vers Windows 11 ? Eh bien, cela pourrait être un peu plus contraignant qu’avec Windows 10 ! Explications.

Windows 11 arrive avec une tonne de nouveautés dont une nouvelle interface et de belles options pour améliorer un peu plus l’expérience utilisateur. Cependant, un retour en arrière pourrait s’opérer lorsque vous définissez votre navigateur favori comme par défaut. Comme l’a remarqué le site TheVerge, la façon dont vous définissez les applications par défaut a été modifiée sur Windows 11… et cela semble être au détriment des utilisateurs ou disons plutôt de leur expérience d’utilisation sur leur PC.

Dans Windows 11, une invite s’affiche lorsque vous ouvrez un lien Web pour la première fois afin de sélectionner votre navigateur par défaut. Microsoft Edge est suggéré, mais vous pouvez bien entendu opter pour Chrome, Firefox ou votre navigateur habituel. Jusqu’ici, rien d’anormal.

Cependant, là où cela se corse, c’est si vous ne cochez pas la case « Toujours utiliser cette application » lors du premier lancement. En effet, dans ce cas, si vous ouvrez un fichier .htm, .pdf, .webp,… ou d’autres extensions couramment utilisées sur le Web, vous serez désormais obligé de vous rendre dans les Paramètres / Applications / Applications par défaut / et cocher une par une les extensions de fichiers que vous souhaitez ouvrir avec votre navigateur favori...

Voilà bien une perte de temps et une complexification du processus qui ne manque pas de fâcher les concurrents tels qu’Opera, Vivaldi ou encore Firefox. Voici d’ailleurs ce qu’expliquait Selena Deckelmann de Firefox à ce sujet :



« Depuis Windows 10, les utilisateurs ont dû prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver leurs paramètres de navigateur par défaut. Ces barrières sont au mieux déroutantes et semblent conçues pour saper le choix d'un utilisateur pour un navigateur autre que Microsoft. »

De son côté, Hiroshi Lockheimer de chez Google espère que ce comportement ne sera présent que dans la version d’aperçu de Windows 11, et ne mâche pas ses mots quant à l’absence de choix pour l’utilisateur.





This from the company that claims to be the most open, with "the most choice." I hope this is just a developer preview thing, and the shipping version of Windows 11 lives up to their claims. This is far from "choice." https://t.co/vkGQAoHZgE

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) August 18, 2021

Bon, soyons indulgents tout de même : le nouveau système d’exploitation est encore en phase beta, ce qui implique que ces changements ne sont pas définitifs ! On sait que Microsoft a parfois poussé le bouchon un peu trop loin pour faire connaître son navigateur Edge ; espérons que la firme ne récidive pas même si on peut pas se plaindre de la qualité du nouvel Edge en tant qu’utilisateur.