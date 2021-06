KB5004476 : un patch d’urgence pour résoudre un souci lié au Xbox Game Pass

Microsoft a publié ce week-end une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 10. Reprise sous le nom KB5004476, elle corrige un problème majeur lié à l’utilisation du Xbox Game Pass. Explications.



Si vous recherchez manuellement les mises à jour en vous rendant dans les Paramètres de Windows 10, vous devriez pouvoir télécharger KB5004476. Cette mise à jour optionnelle ne sera pas installée automatiquement sur votre PC, ni même suggérée si vous ne recherchez pas manuellement de nouvelles mises à jour. KB5004476 est disponible sur les trois dernières versions du système, à savoir 2004, 20H2 et la toute dernière 21H1. Voici la seule modification qu'elle contient :

Met à jour un problème qui peut vous rediriger vers la page Microsoft Store pour les services de jeux lorsque vous essayez d'installer ou de démarrer un jeu Xbox Game Pass sur votre appareil Windows 10.

Impossible de lancer un jeu Xbox Game Pass ?

Cette nouvelle mise à jour résout donc un gros problème qui pouvait empêcher l’ouverture de jeux Xbox Game Pass sur certains PC, causant une erreur 0x80073D26 ou 0x8007139F. D’autres utilisateurs ne rencontraient pas d’erreur, mais étaient systématiquement redirigés vers le Microsoft Store lors du lancement d’un jeu. D’après Microsoft, ces problèmes ne concernaient qu’un nombre limité d’appareils. Cependant, la firme a préféré publier un correctif d’urgence afin que tout le monde puisse profiter sans encombre de son service d’abonnement de jeux vidéo.

Comme Microsoft l’a expliqué dans sa documentation, il est inutile d’installer cette mise à jour si vous ne rencontriez pas de problèmes lors du démarrage d’un jeu Xbox Game Pass sur votre PC. Si vous êtes impacté, il vous suffira de vous rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour. Celle-ci devrait apparaître en quelques instants en tant que "mise à jour qualité facultative". Vous n’aurez plus qu’à l’installer et redémarrer votre PC pour que le correctif soit appliqué.