Windows Terminal sera la console par défaut sur Windows 11

Microsoft va prochainement remplacer l’hôte de console Windows, aussi connu sous le nom Invite de commande, par Windows Terminal. Le changement aura lieu dès l’année prochaine sur Windows 11.



L’Invite de commande était auparavant l’application la plus employée sur Windows pour introduire des lignes de commandes. Cependant, Microsoft a publié en 2019 Windows Terminal, une application moderne, rapide et bien plus puissante qui apporte des fonctionnalités bien pratiques : navigation par onglets, prise en charge de plusieurs environnements (cmd, Shell, WSL,…), accélération graphique, thèmes, etc. La firme compte bien faire de son dernier outil son application de terminal par défaut.

Microsoft va prochainement faire de Windows Terminal son programme de lignes de commande par défaut pour Windows 11. Comme expliqué dans un communiqué, le changement sera effectué en 2022, passant tout d’abord par un test auprès des Insiders avant de s’étendre au grand public. Voici ce qu’a déclaré Kayla Cannelle de Microsoft dans un communiqué :

« Au cours de 2022, nous prévoyons de faire de Windows Terminal l'expérience par défaut sur les appareils Windows 11. Nous allons commencer par le programme Windows Insider et commencer à parcourir les anneaux jusqu'à ce que nous atteignions tout le monde sur Windows 11. »

Remplacer la console par Windows Terminal dès aujourd'hui

Actuellement sur Windows 11, il était déjà possible de remplacer la console Windows par Windows Terminal. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les Paramètres (Windows + i), cliquer ensuite sur Confidentialité et sécurité puis sur Espace développeurs. Tout en bas de la page, vous trouverez ensuite le menu Terminal. Il ne vous restera plus qu’à remplacer l’Hôte de console Windows par Windows Terminal. Dès l’année prochaine, Microsoft le fera donc à votre place !