L'application Votre Téléphone fait peau neuve sur Windows 11 (Insider)

Microsoft a déployé durant cette nuit une nouvelle préversion de Windows 11 pour les Insiders dans le canal de développement. Si vous avez téléchargé cette version, vous pourrez également profiter d’une mise à jour de l’application Votre téléphone qui profite de plusieurs nouveautés.

Partie de rien, l’application Votre Téléphone (Your Phone) s’est étoffée pour devenir au fil du temps un compagnon très utile au quotidien. Grâce à celle-ci, il est possible de lier son smartphone au PC pour, par exemple, pouvoir gérer ses SMS, passer des appels, voir les notifications et les dernières photos directement sur son ordinateur Windows sans même devoir prendre en main le téléphone. Certaines fonctionnalités exclusives à Samsung comme le mirroring d’applications sont également au menu.

Même si l’application profite déjà de nombreuses fonctionnalités, Microsoft ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. La firme travaille actuellement sur une refonte de l’application dont les premiers changements peuvent être testés dès aujourd’hui par les Insiders.



Aucune nouvelle fonctionnalité n’est au programme, mais la nouvelle version de l’application profite d’une ergonomie repensée. Les notifications sont désormais affichées en permanence dans la partie gauche de la fenêtre de l’application. La navigation a également été changée puisque le menu Hamburger a été troqué pour des onglets. Enfin, le design général de l’application a été adapté pour mieux s’intégrer à Windows 11.