Xbox One : la nouvelle interface est disponible avec la mise à jour de février

Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Xbox One à la maison, préparez-vous à du changement… et dans le bon sens ! Microsoft vient en effet de d’annoncer l’arrivée d'une mise à jour majeure de l’interface de la console pour tous les utilisateurs.

Une nouvelle interface d’accueil

Microsoft teste depuis de nombreux mois une nouvelle interface d’accueil pour la Xbox One auprès des Insiders. Elle se concentre principalement sur l’écran d’accueil et permet notamment de retrouver plus facilement les jeux les plus fréquemment utilisés, de mieux organiser son contenu ou encore de décider de l’emplacement des notifications sur l’écran. Comme l’explique Microsoft :

« L’accueil Xbox One a été repensé pour être plus réactif, garder votre contenu favori au centre et vous faire vivre des expériences de jeu plus rapidement que jamais. Doté de lignes dédiées pour Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community et Microsoft Store, le nouveau Home inclut également une flexibilité supplémentaire pour ajouter ou supprimer des lignes pour une expérience personnalisée. »



Depuis la sortie de la Xbox One, cette mise à jour est la troisième du nom qui se concentre autant sur l'amélioration de l'interface. Les deux précédentes mises à jour similaires dataient de 2015 et de 2017.

Les autres nouveautés de cette mise à jour

La mise à jour qui commence à être distribuée auprès du grand public contient également d’autres nouveautés que Microsoft a détaillé ici sur son blog Xbox Wire. Voici les principaux autres changements tels que repris dans le journal de modification de cette mise à jour :

Avec la mise à jour de février, nous vous donnons plus de façons d'organiser vos affaires. Le regroupement de contenu permet de trouver et de lancer plus rapidement ce que vous voulez, tandis que de nouvelles icônes sur les essais et les démos de jeux les distinguent plus facilement des jeux complets. De plus, nous avons placé les meilleurs paramètres de jeux et d'applications directement dans votre bibliothèque pour simplifier les mises à jour, les installations à distance, etc.

Les images et les GIF animés envoyés à partir de l'application mobile Xbox (iOS ou Android) ou de la nouvelle application Xbox (bêta) pour Windows 10 PC peuvent désormais être affichés dans les conversations de messagerie sur votre console Xbox One. Les images peuvent être ouvertes en plein écran et vous pouvez contrôler le contenu affiché dans les paramètres de sécurité de vos messages.

Les membres Xbox Game Pass bénéficient désormais d'un contrôle supplémentaire sur les éléments à installer à partir de jeux groupés tels que Shenmue I et II. Notre nouveau sélecteur vous permet de choisir le jeu à télécharger et à lancer en premier.

Vous pouvez maintenant décider où vous souhaitez que les notifications apparaissent sur votre écran. Accédez à Paramètres > Préférences > Notifications et sélectionnez Position de notification par défaut pour choisir parmi six emplacements sur votre écran. (Vous pouvez les éloigner s'ils bloquent quelque chose dans un jeu ou une application.) Soyez conscient que certains jeux peuvent changer cet emplacement en fonction de l'expérience de jeu.

Un déploiement progressif

Si votre console ne vous propose pas encore de télécharger et installer automatiquement la mise à jour, un petit tour dans les paramètres forcera peut-être sa recherche. Notez que son déploiement est progressif, ce qui veut dire que tout le monde ne sera pas servi en même temps. La mise à jour est reprise sous le numéro 10.0.18363.9135. Alors, adhérez-vous à cette nouvelle interface d'accueil ?