Attention : la version 2004 de Windows 10 sera bientôt obsolète !

La version 2004 de Windows 10 ne sera bientôt plus prise en charge par Microsoft. Pour rester protégé, il est donc essentiel de mettre à niveau son PC vers une version plus récente ou vers Windows 11.

Depuis la sortie de Windows 10, Microsoft distribue deux mises à jour de fonctionnalités annuelles. Celles-ci ont une durée de vie limitée de plus ou moins 18 mois. Passé ce délai, il est nécessaire de mettre à jour son PC version une version plus récente afin de pouvoir continuer à recevoir les mises à jour de sécurité et de qualité mensuelles, et donc de rester protégé (à condition également d’utiliser un bon antivirus).

Si vous utilisez encore la version 2004 de Windows 10, celle-ci ne sera bientôt plus supportée par Microsoft. Disponible depuis le mois d’avril 2020, elle ne sera en effet plus prise en charge à partir du 14 décembre prochain. Pensez donc à mettre à jour votre PC vers une version plus récente dès que possible, comme l’explique la firme dans sa documentation :

« Le 14 décembre 2021, toutes les éditions de Windows 10, version 2004 et Windows Server, version 2004 arriveront en fin de maintenance. Après cette date, les appareils exécutant ces éditions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité contenant des protections contre les dernières menaces de sécurité »

Concernant la nouvelle version à télécharger, vous avez plusieurs choix :



Rester sur Windows 10 et récupérer la version 20H2 ou 21H1 du système d’exploitation. Notez que la version 21H2 devrait également débarquer ce mois-ci.

et récupérer la version 20H2 ou 21H1 du système d’exploitation. Notez que la version 21H2 devrait également débarquer ce mois-ci. Basculer sur Windows 11 à condition que votre PC soit compatible avec le nouveau système d’exploitation.

Notez que Windows 10 restera supporté par Microsoft jusqu’au mois d’octobre 2025 donc pas d’inquiétudes si vous ne pouvez pas installer Windows 11. Aussi, sachez qu'il est possible de forcer l’installation de Windows 11 même si votre PC n’est pas compatible avec quelques concessions. Si votre PC embarque bien une puce TPM mais qu’il dispose d’un processeur antérieur à la 7ème génération d’Intel, l’installation se fait très facilement. Je vous renvoie vers cet article pour plus d’infos concernant l’installation de Windows 11 sur un PC existant.