Xbox One / Series : vers des mises à jour plus légères et plus rapides ?

Microsoft fournit des mises à jour mensuellement pour ses Xbox avec des correctifs et des nouveautés à la clé. Le système d'exploitation est partagé entre la gamme Xbox One et Xbox Series seuls les fonds d'écran dynamiques sont réservés à cette dernière. En dehors de ces mises à jour mensuelles, des mises à jour régulières sont soumises aux tests des Insiders avant déploiement au grand public.

Des mises à jour Xbox plus légères !

À l'image de Windows 10 et de son programme Insider, le programme Xbox Insider dispose de 5 canaux de distribution : Omega, Delta, Bêta, Alpha et SkipAhead. Comme sur Windows 10, le canal Oméga propose moins de risques que le canal SkipAhead, mais reçoit moins régulièrement de mise à jour.

La semaine dernière, une mise à jour a été proposée pour les Insider en Canal Oméga, Alpha et SkipAhead. Cette mise à jour apporte des corrections de bugs de performances, d'audio et de problème d'affichage d'informations incorrectes sur le statut d'installation des jeux.

En parallèle de ces mises à jour, les équipes de développement Xbox expérimentent un nouveau procédé de déploiement des mises à jour. Depuis quelques années les équipes Xbox travaillent à dissocier les parties du système pour les mettre à jour plus facilement. Donc si une modification importante est à apporter à une partie du système, le Guide ou même les paramètres, ces modifications peuvent être envoyées aux utilisateurs sans une réinstallation complète du système. Les mises à jour seront donc plus légères. Cette contrainte en moins devrait permettre aux équipes de déployer des mises à jour plus rapidement.

Ce nouveau processus de travail ne concerne que les mise à jour Insider pour le moment. Rien n'est cependant détaillé quant à la fiabilité des mises à jour qui résulteront de ce nouveau processus. Cela permettra sûrement de déployer plus rapidement des nouveautés, mais quid des bugs ? Préférez-vous des mises à jour plus régulièrement avec de nombreuses nouveautés ou des mises stables avec des nouveautés moins régulières ?