Xbox Game Pass pour PC devient PC Game Pass

Jusqu’à présent, Microsoft proposait les abonnements Xbox Game Pass (consoles uniquement), Xbox Game Pass pour PC (PC uniquement) et PC Game Pass Ultimate (PC + consoles). Cependant, l’offre du Xbox Game Pass pour PC pouvait paraître peu claire et la firme a décidé de changer son nom pour PC Game Pass, tout simplement.

Microsoft et les appellations de ses produits, cela a toujours été une histoire compliquée. La marque « Xbox Game Pass pour PC » ne faisait pas exception et beaucoup ne comprenaient pas pourquoi Microsoft avait choisi cette appellation. En effet, le Xbox Game Pass pour PC ne permet pas de jouer à des jeux sur Xbox malgré la présence du terme Xbox. Cela pouvait donc prêter à confusion. Microsoft a donc finalement décidé de modifier le nom de l’offre Xbox Game Pass pour PC pour PC Game Pass, tout simplement. Le logo du PC Game Pass intégrera tout de même le logo Xbox.

We heard a rumor that we’re changing our logo and name. the rumor is true

— PC Game Pass (@XboxGamePassPC) December 10, 2021

Voici donc les trois offres par abonnement proposées par le géant à compter d’aujourd’hui :

Xbox Game Pass : accès à plus de 100 jeux sur console Xbox.

: accès à plus de 100 jeux sur console Xbox. PC Game Pass : accès à plus de 100 jeux PC et EA Play.

: accès à plus de 100 jeux PC et EA Play. Game Pass Ultimate : accès aux jeux repris dans les catalogues Xbox Game Pass et PC Game Pass, streaming possible via Xbox Cloud Gaming, promotions spéciales, Xbox Live Gold et EA Play.

La firme en a également profité pour annoncer de nouveaux titres qui arriveront dans sa formule par abonnement le jour de leur sortie : Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi et le prochain jeu développé par Hugecalf Studios. Je me pose tout de même une question vu ce changement d'appellation : la Xbox Game Bar sur Windows ne devrait-elle pas être renommée PC Game Bar ? ^_^