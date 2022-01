Microsoft achète Activision Blizzard pour un montant astronomique

Il y a quelques années, Microsoft avait promis d’investir massivement dans sa Xbox. La firme s’est pour cela offerte de nombreux studios de développement de jeux vidéo, mais l’acquisition d’aujourd’hui dépasse largement toutes les annonces précédentes. Microsoft va en effet racheter Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars.

C’est une incroyable acquisition que vient de réaliser Microsoft puisqu’il s’agit tout bonnement de la plus importante dans l’histoire de l’industrie technologique. La firme s’est offerte Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars, montant non officiel mais communiqué par plusieurs sources dont Bloomberg et WSJ. Pour info, Activision Blizzard développe de nombreux jeux dont Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, StarCraft et bien d'autres.

Voilà ce qu’a annoncé Phil Spencer, le directeur du pôle gaming chez Microsoft, qui se félicite de pouvoir prochainement travailler avec les équipes talentueuses d’Activision Blizzard :

« En tant que joueurs et partenaires, nous savons tous à quel point les équipes et les studios d'Activision Blizzard sont talentueux et dévoués. Les jeux et franchises légendaires de cette société ravissent des millions de personnes depuis des décennies. En nous unissant, nous pouvons accélérer notre mission d'étendre la joie et la communauté du jeu à tout le monde. Nous avons la capacité et l'opportunité de créer tout simplement le meilleur écosystème de divertissement, le plus engageant et le plus amusant du monde. »

Ce rachat monumental a déjà été approuvé par les deux parties. Néanmoins, il faudra attendre l’avis des régulateurs pour l’avaliser. Quelques mois seront donc encore nécessaires pour que l’opération se finalise. D’ici quelques mois, de nombreux jeux développés par Activision Blizzard rejoindront l’offre Xbox Game Pass dont le nombre d’abonnés vient d’ailleurs de dépasser les 25 millions. Au vu du montant déboursé et des différents investissements réalisés ces dernières années, nul doute que le jeu vidéo est désormais l’un des secteurs centraux pour Microsoft.