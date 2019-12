Xbox Series X : Microsoft officialise sa prochaine console prévue pour fin 2020

A la surprise générale, Microsoft a présenté officiellement sa console next-gen cette nuit. Elle se nomme Xbox Series X… et oui, son look se veut radicalement différent !

Beaucoup s’attendaient à une annonce de la nouvelle Xbox lors de l’E3 en juin prochain. Eh bien, il n’aura pas fallu attendre si longtemps puisque Microsoft a révélé sa prochaine console cette nuit-même, lors des Games Awards. Elle se nomme Xbox Series X et sera la plus puissante des consoles jamais produites par Microsoft : 4x plus de puissance de calcul que la Xbox One X, prise en charge de jeux en 8k et jusqu’à 120 FPS en 4K, SSD pour un chargement des jeux ultra rapide,… Voilà qui devrait combler les impatients que nous sommes !

Un look totalement différent...

Auparavant connue sous le nom Project Scarlett ou Anaconda, cette quatrième génération de console se veut complètement différente des précédentes. La forme de cette boite rectangulaire nous fait beaucoup plus penser à celle d’un PC. Microsoft explique que vous aurez la possibilité de la positionner autant à l’horizontale, qu’à la verticale.



Lors de l’annonce, Phil Spencer n’a parlé que d’une seule console. Cependant, vous vous imaginez bien qu’avec un nom pareil, la porte est grande ouverte pour l’arrivée d’autres consoles (Xbox Series S, par exemple). Plusieurs rumeurs récentes vont d’ailleurs en ce sens, mais Microsoft pourrait la réserver pour un peu plus tard…



Une rétrocompatibilité des jeux et accessoires Xbox One

La manette profitera d’une refonte et son look se rapproche d’ailleurs très fort de la manette Elite actuelle. Un nouveau bouton partager fera son apparition pour prendre des photos ou vidéos plus rapidement dans ses sessions de jeux. Elle sera également compatible avec les PC Windows 10 et la Xbox One. Puisque nous parlons compatibilité, sachez que tous vos accessoires et jeux Xbox One seront compatibles avec cette nouvelle console.

Pour terminer, Microsoft en a profité pour dévoiler une première bande annonce de jeu vidéo qui sera disponible sur la Xbox Series X : Senua's Saga: Hellblade II.