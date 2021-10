Streamer sur Twitch depuis la Xbox (re)devient beaucoup plus facile

Depuis la fermeture de sa plateforme Mixer en juin 2020, Microsoft n’offre plus la possibilité aux joueurs sur Xbox de streamer facilement leurs jeux préférés. Cela sera bientôt de l’histoire ancienne puisque le streaming sur Twitch va faire son retour et il sera directement intégré dans le Guide.

Microsoft a déployé une mise à jour de sa Xbox Series pour les Insiders afin de permettre aux joueurs de streamer leurs parties très facilement depuis la console. Oui, cela était déjà possible grâce à l’application Twitch pour Xbox, mais la manœuvre était assez longue, l’intégration assez mauvaise et les bugs omniprésents. A l’avenir, lancer un streaming sur Twitch sera directement intégré à la console, et sera donc accessible en un tour de main. Pour rappel, cette possibilité avait déjà été offerte en 2014 sur le tableau de bord de la Xbox One, mais elle avait fini par disparaître en 2017 suite à la suppression du Snap Mode.

Xbox and @Twitch are teaming up to make live streaming from your Xbox easier than ever. Insiders, starting today you can access Twitch directly from the Guide and manage your setup in a few simple steps https://t.co/McuGeatzVW pic.twitter.com/yrwScRpU69

— Larry Hryb (@majornelson) October 25, 2021

Pour diffuser sa partie à d’autres joueurs, il suffira désormais de se rendre dans le Guide et ouvrir le menu « Capturer et partager ». Sélectionnez ensuite l’option « Diffusion en direct » et connectez-vous à votre compte Twitch. Une fois votre compte lié, il ne restera plus qu’à lancer un live pour permettre aux autres joueurs d’admirer vos skills dans vos jeux favoris. Cette intégration native de Twitch offre également plusieurs options comme changer la résolution (360p à 500 kbps jusqu’à 1080p à 6500 kbps). Microsoft prend également en charge de nombreuses webcams qu’il suffit de connecter sur sa console pour se filmer en jouant.

Pour rappel, cette fonctionnalité est pour l’instant réservée aux Insiders Xbox grâce à une mise à jour publiée dans le canal Alpha Skip Ahead et Alpha Ring. Pour le grand public, il faudra probablement encore attendre plusieurs semaines ou mois avant d’en profiter. La sortie de cette fonctionnalité pour les Insiders Xbox n’arrive pas seule puisque la firme a également lancé une préversion du Xbox Cloud Gaming qui permet de jouer à des jeux réservés à la Xbox Series S/X sur la Xbox One moyennant un abonnement Xbox Game Pass.