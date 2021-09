L'application Photos s'offre une refonte esthétique avec Windows 11

Avec Windows 11, une foule d’applications natives va subir une refonte esthétique. Parmi celles-ci, l’application Photos sera « magnifiquement repensée » comme l’indique le chef de la division Windows.

Nous avions déjà pu découvrir la nouvelle application Paint ou encore le nouvel outil capture d’écran pour Windows 11. Place aujourd’hui à la nouvelle application « Photos » qui profitera dans les prochaines semaines d’un tout nouveau design. Panos Panay a en effet partagé sur son compte Twitter une courte vidéo présentant la nouvelle application.

Pumped to share another #Windows11 first look with you - the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF

— Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021

Durant ces 18 secondes, on peut découvrir la nouvelle interface de l’application spécialement repensée pour Windows 11 : coins arrondis, design plus fluide, commandes réorganisées, voilà quelques-uns des éléments qui évoluent avec cette version. N’espérez pas en revanche un changement drastique puisque l’application Photos ne compte pas rompre les principes de la version existante sur Windows 10. A première vue, les outils d’édition restent également les mêmes et aucune nouvelle fonctionnalité semble au programme.

Cette refonte esthétique de l’application Photos sera disponible pour le grand public dès le 5 octobre prochain avec l’arrivée de Windows 11. Elle sera également disponible dans les prochaines jours en avant-première pour les Insiders.