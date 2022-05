Les applications Android arrivent sur Windows 11 en France pour fin d'année

Lors de la présentation de Windows 11 en juin dernier, Microsoft a annoncé l’arrivée du sous-système Android pour Windows. Grâce à cette fonctionnalité et à un partenariat conclu avec Amazon, il sera possible d’utiliser les applications Android présentes dans l’Amazon Appstore directement sur son PC. Pour l’instant, cette fonctionnalité est testée uniquement aux Etats-Unis, mais elle s’étendra à davantage de pays d’ici la fin de l’année... dont la France.

Pour utiliser des applications Android sur son PC, il faut en général passer par un émulateur. Ce logiciel, bien que pratique, est très gourmand en ressources et reste assez contraignant à utiliser puisqu’il émule un smartphone sur votre PC. Pour faciliter les choses et gagner en performances, Microsoft a décidé de concevoir un sous-système Android dans Windows 11 qui permettra de lancer en un clic des applications ou jeux conçus pour la plateforme au petit robot vert. Il suffira de passer par le Microsoft Store et d’y installer l’Amazon Appstore pour télécharger ensuite les applications et jeux présents dans le catalogue du géant de l’e-commerce.

Juisqu’à présent, il était possible (officiellement) de tester cette fonctionnalité uniquement aux Etats-Unis mais cette fonctionnalité sera étendue à d’autres pays prochainement. Comme l’a expliqué Microsoft lors de la Build 2022 qui se tient actuellement, les utilisateurs basés en Allemagne, en France, en Italie, au Japon et en Grande-Bretagne pourront d’ici la fin de l’année installer les applications et jeux issus de l’Amazon Appstore sur leur PC. Actuellement, le nombre d’applications reste assez limité mais Amazon travaille pour élégir la liste d’applications disponibles pour les PC.