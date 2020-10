Accéder au Gestionnaire des tâches dans un jeu sans revenir sur le bureau

Vous en avez marre de basculer sur le bureau en cours de partie lorsque vous appelez le Gestionnaire des tâches ? Ce sera bientôt de l'histoire ancienne grâce à une nouveauté de la Xbox Game Bar qui arrivera dans les semaines à venir sur Windows 10.

Si vous êtes amateur de jeux vidéo sur PC, vous avez probablement déjà entendu parler de la Xbox Game Bar. Appelable avec le raccourci Windows + G, elle permet d’accéder à de nombreuses options bien utiles pour les joueurs : l’enregistrement d’une vidéo, l’affichage du nombre de FPS ou encore plus récemment l’ajout d’une boutique de widgets qui démultiplie les possibilités offertes par la barre de jeux. Aujourd’hui, Microsoft vient encore d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à sa Xbox Game Bar : le Gestionnaire des tâches.

Le Gestionnaire des tâches intégré à la Xbox Game Bar

Le Gestionnaire des tâches donne un aperçu des différents processus et ressources utilisés par le PC. Appelé avec le raccourci CTRL+ALT+DEL, il pouvait être assez contraignant de l'utiliser dans un jeu vidéo puisque vous étiez contraint de revenir sur le bureau pour, par exemple, tenter de tuer un processus trop gourmand. Une fois que vous cliquez dans la barre des tâches pour rebasculer vers le jeu vidéo, il pouvait parfois se produire des bugs gênants (écrans noirs, plantages, freezes,...), surtout si vous jouez à des jeux plus anciens.

Prochainement, le Gestionnaire des tâches pourra être appelé directement dans un jeu vidéo. Il ne s’agit pas exactement du même utilitaire que l’on retrouve sur le bureau. Microsoft a en effet développé une nouvelle version plus simple de son Gestionnaire des tâches mais qui semble bien adaptée à l'utilisation généralement souhaitée dans un jeu vidéo. Est-ce également les prémices du Gestionnaire des tâches en version UWP ? Peut-être ; voyez plutôt.

Comment ouvrir le nouveau Gestionnaire des tâches dans un jeu vidéo ?

Pour appeler le gestionnaire des tâches dans un jeu, il suffit de cliquer sur le bouton en forme de compte-tours depuis la Xbox Game Bar (Win+G) ou encore utiliser directement le nouveau raccourci CTRL + Shift + Esc. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, un indicateur a été ajouté afin de voir si une autre application peut impacter négativement les performances d’un jeu. Si le feu passe au rouge, vous devriez peut-être fermer l'application afin que votre PC dispose de plus de ressources.



Pour profiter de cette nouveauté, il faudra encore attendre un peu puisqu’elle est uniquement disponible auprès de certains Insiders à l’heure où j’écris ces lignes. Néanmoins, on peut imaginer qu’elle va être déployée auprès d’un plus large public dans les semaines qui viennent. Surveillez les applications qui nécessitent une mise à jour sur le Microsoft Store, et particulièrement la Xbox Game Bar. Sinon, je vous préviendrai dans un futur article lorsqu’elle sera disponible pour le grand public !