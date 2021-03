Windows 10 : amélioration du bureau virtuel et de nombreuses autres nouveautés

Microsoft déploie une nouvelle build Insider. Numéroté 21337, elle est disponible pour les Insiders dans le Canal Dev. Elle apporte quelques nouveautés bienvenues, dont une amélioration des bureaux virtuels !

Réorganiser et personnaliser vos bureaux virtuels

Fonctionnalité très pratique pour séparer ses espaces de travail, les bureaux virtuels permettent de créer plusieurs environnements de travail différents : si vous travaillez une bonne partie de la journée, vous pouvez créer un bureau virtuel avec vos logiciels de bureautique ouvert, et en parallèle créer un autre bureau virtuel avec pourquoi pas un jeu comme Minecraft et un logiciel de discussion sans pour autant interférer avec votre premier bureau virtuel. Ce ne sont que deux exemples de bureaux virtuels, vous pouvez en créer bien plus pour séparer vos activités.

Pour le moment la seule personnalisation possible avec la dernière version de Windows 20H2, est de pouvoir renommer ses bureaux virtuels. Mais avec la build 21337 vous pouvez maintenant :

Changer de place un bureau virtuel. Une fois, plusieurs bureaux virtuels créées, vous pourrez les réorganiser à votre guise.

Changer l'arrière-plan de chaque bureau virtuel indépendamment, de quoi créer de vrais espaces séparés. Il vous suffira pour cela d'aller dans les Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan. Cliquez à gauche sur un arrière-plan pour modifier l’arrière-plan pour le bureau virtuel actif. En cliquant à droite sur un arrière-plan sur cette page Paramètres à une nouvelle option pour changer l’arrière-plan pour un bureau virtuel spécifique. Une fois que vous avez apporté la modification, vous verrez votre nouvel arrière-plan lorsque vous passez à ce bureau virtuel, et dans la vignette d’aperçu dans la vue tâche.

L'explorateur de fichiers reçoit une nouvelle fonctionnalité

Actuellement, la visualisation des fichiers est unique, mais avec la build 21377 il est maintenant possible d'avoir un écart plus important entre chaque fichier. Pour revenir à l'affichage dense une option "Utiliser le mode compact" est disponible. D'après Microsoft ce nouvel affichage permet une meilleure utilisation en mode tactile et est plus cohérent avec les expériences modernes (XAML), je vous laisserai en juger par vous-même.

Des applications font leur entrée, d'autres disparaissent

Aujourd'hui dans le menu démarrer Windows, vous pouvez retrouver dans le dossier "Accessoires Windows" le logiciel Bloc-notes ou dans le dossier "Système Windows" le logiciel Invite de commandes. Ce sont deux logiciels historiques de Windows, mais qui ont été déclinés il y a quelque temps en application via le Microsoft Store. Dotés de nouvelles icônes et de fonctionnalités en plus pour l'Invite de commande, ces deux applications remplacent maintenant les logiciels d'origine dans la build 21377 et seront donc maintenant mise à jour via le Microsoft Store. Particularité : Bloc-notes ne sera plus dans le dossier "Accessoires Windows" mais dans la liste d'applications.

Vous souvenez-vous des applications : Print 3D, Visionneuse 3D et Paint 3D ? Dans cette liste, aucune ne sera plus préinstallée dans Windows 10 ! Présenté avec la mise à jour Creators Update en 2017, ces applications étaient préinstallées jusqu'à aujourd'hui, peu importe les versions dans Windows 10. Eh bien à partir de la Build 21337, elles ne seront disponibles que depuis le Microsoft Store en téléchargement. De plus de dossier "Objets 3D" présent dans les fichiers utilisateurs sera supprimé. C'est peut-être une bonne chose, surtout après l'échec de Paint 3D face à l'historique logiciel d'origine vous ne pensez pas ?

En plus de cela, une nouvelle application sera préinstallée dans le menu démarrer : Power Automate Desktop, qui vous permettra d’automatiser les applications Web et de bureau en imitant les actions de l’interface utilisateur comme les clics et l’entrée du clavier. Vous pouvez également combiner ces actions avec un support prédéfini pour des applications comme Excel pour aider à automatiser les tâches répétitives. Vous pourrez donc trouver cette nouvelle application dans le dossier "Accessoires Windows". Plus de détails sur le blog dédié ici .

Windows à la une disponible sur le bureau

Fonctionnalité très appréciée par les utilisateurs, Windows à la une est pour le moment disponible uniquement sur d'écran de verrouillage. Une fois la fonctionnalité activée dans les paramètres de personnalisation de l'écran de verrouillage, des images issues du moteur de recherche Bing vous sont proposées tous les jours. Microsoft a donc entendu la demande des utilisateurs et propose maintenant cette fonctionnalité sur le bureau de Windows 10. Elle est pour le moment désactivée, mais le compte Albacore à faire apparaître cette nouvelle option.

L'Auto HDR arrive enfin sur PC

Fonctionnalité déjà présente sur les Xbox Series X/S, l'Auto HDR adapte automatiquement l'image du jeu, pour améliorer l'expérience et l'immersion dans le jeu. Sur PC, le principe est le même lorsqu’un jeu HDR compatible sera lancé, vous obtiendrez automatiquement des visuels HDR. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur plus de 1 000 jeux DirectX 11 et 12. Plus de détails sur le blog DirectX.



La build 21377 est donc disponible dès maintenant pour les Insiders dans le Canal Dev. De nombreuses autres améliorations mineures et correctifs font partie de cette mise à jour. Je vous renvoie vers le blog Windows pour les découvrir en détails.