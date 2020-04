La Xbox Game Bar va profiter d'une boutique de widgets sur Windows 10

La Xbox Game Bar pour Windows 10 va s’enrichir en fonctionnalités dans les prochains mois. Au programme : de nouveaux widgets qui peuvent être directement créés par les développeurs de jeux vidéo et qui apparaîtront directement dans la barre de jeu.

Les widgets arrivent dans la Xbox Game Bar

La Xbox Game Bar est spécialement conçue pour les amateurs de jeux vidéo sur PC. Pour l’appeler, il suffit d’exécuter le raccourci Windows + G lorsque vous jouez. Un menu en surimpression apparaît alors pour vous permettre par exemple d’enregistrer une partie, afficher le nombre d’images par seconde, effectuer des réglages audio, discuter avec ses amis Xbox et bien plus encore. Microsoft a aujourd’hui annoncé des changements importants à venir pour sa Xbox Game Bar pour Windows 10 :

« Nous avons entendu vos commentaires haut et fort: vous ne voulez pas toujours utiliser Alt + Tab pour séparer les applications lorsque vous jouez sur votre PC. Nous avons pensé que nous vous apporterions vos applications préférées directement dans la barre de jeu Xbox où vous pouvez y accéder sans jamais quitter votre jeu. À partir d'aujourd'hui, des widgets pour des applications telles que le Gamecaster de XSplit et le Cortex de Razer arrivent sur la Xbox Game Bar! »

En plus de SplitX et Razer, un autre partenaire clé va apporter sa pierre à l’édifice et ce n’est autre qu’Intel. Le constructeur de puces apportera plusieurs fonctionnalités de son panneau de contrôle (IGCC) directement dans la Xbox Game Bar. Ils permettront notamment de modifier les paramètres d’affichage ou les profils d’alimentation.

Tous les développeurs pourront contribuer

Mieux encore, ces widgets ne sont pas limités à quelques éditeurs puisque Microsoft va également les ouvrir à n’importe quel développeur grâce à un nouveau kit de développement (SDK) disponible en Beta pour le moment. Ceux-ci pourront ainsi créer leurs propres widgets et les rendre disponibles dans une boutique spécialement dédiée. Il suffira de vous y rendre pour rechercher et installer vos widgets préférés, sans même devoir quitter la Xbox Game Bar.

Les Insiders peuvent tester les premiers widgets dès aujourd'hui

Dès aujourd’hui, les Insiders Windows 10 peuvent déjà tester les premiers widgets disponibles sur la Xbox Game Bar après avoir téléchargé la mise à jour depuis le Microsoft Store. Pour les autres utilisateurs, aucune date n’a encore été annoncée mais on imagine que le déploiement public aura lieu dans les prochaines semaines.