Windows 10 sur ARM supportera bientôt plus de logiciels (émulation x64)

Windows 10 sur ARM a de beaux atouts, mais son principal frein reste l'incompatibilité avec les logiciels bureau compilés en 64 bits. A partir du mois de novembre, cela sera de l'histoire ancienne puisque le support de l'émulation 64 bits va arriver sur les PC dotés d'un processeur ARM. Une très bonne nouvelle !

Windows 10 sur ARM a pour vocation de combiner les avantages des PC et des appareils mobiles : meilleure autonomie, connectivité permanente et support de nombreuses applications bureau grâce à l'émulation. Disponible depuis plus de deux ans, peu d’appareils équipés de Windows 10 embarquent une puce ARM pour l’instant si ce n’est la Surface Pro X et quelques appareils de constructeurs tiers qui doivent se compter sur les doigts de la main.

Si cette technologie pourtant prometteuse a du mal à décoller, c’est peut-être à cause de ses limitations actuelles. Bien que les appareils tels que la Surface Pro X puissent faire tourner des logiciels bureau, seuls ceux compilés en 32 bits étaient supportés jusqu’à présent. Pourtant, de plus en plus d’éditeurs publient leurs logiciels uniquement en version 64 bits. Je pense notamment à Adobe avec son logiciel Lightroom qui ravit les amateurs et professionnels de la photo.

Une sortie, en Preview, dès la fin novembre

L’incompatibilité avec les logiciels x86 sur les processeurs ARM sera bientôt de l’histoire ancienne. Dans un billet sur son blog officiel, Microsoft vient en effet de confirmer le support de l'émulation 64 bits pour Windows 10 sur ARM. Grâce à cette amélioration, pratiquement tous les logiciels bureau seront supportés par les appareils dotés d’un processeur ARM. Voilà les déclarations de Microsoft à ce sujet :

Nous sommes ravis de l'élan que nous constatons de la part des partenaires d'applications adoptant Windows 10 sur ARM, profitant des avantages de puissance et de performances des processeurs Qualcomm Snapdragon. Nous avons entendu vos commentaires et nous rendons Microsoft Edge plus rapide tout en utilisant moins de batterie, et nous avons annoncé que nous publierions bientôt un client Microsoft Teams natif optimisé pour Windows 10 sur ARM . Nous étendrons également la prise en charge de l'exécution d'applications x64, l'émulation x64 commençant à être déployée dans le programme Windows Insider en novembre. À la demande des développeurs, le code Visual Studio a également été mis à jour et optimisé pour Windows 10 sur ARM.

Microsoft promet une sortie de cette fonctionnalité pour les Insiders à compter du mois de novembre. On imagine que le déploiement auprès d’un plus large public aura lieu dans les semaines qui suivent, voire avec la mise à jour 21H1 de Windows 10 prévue pour le printemps 2021. Voilà qui devrait donner un sacré coup de boost à la future Surface Pro X2, attendue peut-être pour cet automne voire au début de l’année prochaine.