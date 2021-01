Adobe Flash Player sera bientôt supprimé de votre PC grâce à une mise à jour

Autrefois incontournable du paysage du Web, Flash Player a officiellement tiré sa référence depuis ce 1er janvier 2021. Si le lecteur est encore installé sur votre PC, Adobe vous recommande fortement de le désinstaller dès maintenant. Si vous ne faites rien, une mise à jour est de toute façon prévue pour le supprimer automatiquement.

Si vous êtes trentenaire comme moi, vous avez probablement connu Flash Player. Très populaire dans le courant des années 2000, le lecteur a permis d’apporter une dimension nouvelle au Web grâce à ses animations, l’intégration des vidéos dans les pages Web et bien entendu ses nombreux petits jeux qui ont fait le bonheur des utilisateurs bien avant l’époque du smartphone. Malheureusement pour lui, les problèmes de sécurité sont venus ternir son image au fil du temps. De plus, l’avènement du HTML5 et l’arrivée des boutiques applicatives sur smartphone et tablette ont offert une solution de remplacement bien mieux intégrée et sécurisée.

Adobe Flash Player, une mort annoncée depuis 2017

C’est ainsi qu’en 2017, un peu plus de 20 ans après son lancement, Adobe a énoncé pour la première fois l’arrêt de Flash Player. Apple, Microsoft, ou encore Google ont depuis lors travaillé avec ce dernier en intégrant dans leurs propres navigateurs des messages d’avertissement pour décourager les utilisateurs de surfer sur des sites contenant du Flash. Le 27 octobre 2020, une mise à jour a même été publiée sur Windows 10 pour faire en sorte de désinstaller automatiquement Flash sur chaque PC. Cependant, celle-ci était facultative, et de nombreux utilisateurs ne l’ont pas téléchargée.



Microsoft et Adobe passeront prochainement à la vitesse supérieure puisqu’à compter du 12 janvier, il ne sera plus possible d’exécuter un contenu Flash sur Windows 10. Depuis quelques jours, un popup commence d’ailleurs à s’afficher pour vous inviter à désinstaller par vous-même le lecteur de votre PC « afin de mieux sécuriser votre système ». Un déploiement plus large de cet avertissement est à prévoir dans les prochains jours.



Si vous n'êtes toujours pas convaincu, une mise à jour obligatoire de Windows Update fera en sorte de supprimer automatiquement Flash Player dans les semaines à venir. Côté navigateurs, Mozilla a également annoncé que la prochaine version de Firefox arrivera sans le composant. Microsoft et Google ont également confirmé qu’Edge et Chrome n’intégreront plus Flash Player par la suite mais sans mentionner de date. La fin d’une époque…