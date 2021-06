Windows 11 : comment suivre en direct la conférence de Microsoft ce 24 juin ?

J’espère que vous n’avez pas oublié : Microsoft tiendra une conférence ce 24 juin pour présenter « la prochaine génération de Windows ». Nul doute qu’il s’agira de Windows 11 au vu de la version interne en développement qui a fuité la semaine dernière. Néanmoins, il reste encore beaucoup à découvrir sur le futur système d’exploitation de Microsoft !

Windows 11 sera officiel demain à 17h ! Microsoft dévoilera en effet son prochain système d’exploitation qui apportera, entre autres, une jolie refonte visuelle par rapport à Windows 10 : nouveau Menu Démarrer, nouvelle barre des tâches, le plein d’effets visuels et probablement bien d’autres choses qui n’ont pas encore été intégrées à la build 21996.1 qui s’est échappée (malencontreusement ?) sur la toile la semaine dernière.

Rendez-vous dès 17h pour suivre l'événement en direct !

Si vous avez envie de suivre l’événement qui devrait être animé par Panos Panay et Satya Nadella, rendez-vous ce 24 juin dès 17h (heure française). Microsoft diffusera en effet une conférence en vidéo afin de lever le voile sur son futur système d’exploitation. Il vous suffit de vous rendre directement sur le site de Microsoft pour la suivre en direct. Si vous n’avez pas le temps, l’envie, ou si vous n’êtes pas à l’aise avec la langue de Shakespeare, je vous donne rendez-vous dans la soirée pour retrouver toutes ces annonces dans les articles de MonWindows. J'espère avoir beaucoup d'infos à partager avec vous !

Notez également qu’un second événement, cette fois-ci axé pour les développeurs, est organisé à partir de 21h (heure française). Microsoft devrait aborder les améliorations à venir sur sa boutique applicative, le Microsoft Store, et nous pourrions également apprendre d’autres nouveautés plus spécifiques sur Windows 11. Cette conférence sera diffusée sur YouTube et vous pourrez également la regarder en direct. Alors, serez-vous au rendez-vous ?