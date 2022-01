Andromeda OS : le "Windows Phone OS" destiné au Surface Duo fuite en vidéo

Andromeda doit probablement évoquer quelque chose pour vous si vous nous suiviez déjà il y a plusieurs années. Aujourd’hui, le projet a vu le jour grâce au Surface Duo… mais pas du tout comme il était prévu à la base. Oui, le projet initial a été abandonné par Microsoft mais une nouvelle vidéo publiée par Windows Central nous montre ce à quoi aurait pu ressembler le système d’exploitation baptisé Andromeda OS qui aurait pu voir le jour sur le Surface Duo.

Il y a plusieurs années, une foule de rumeurs et de brevets tapissaient la toile autour d’un mystérieux appareil conçu par Microsoft et connu sous le nom de code « Andromeda ». Ce smartphone pliable a finalement vu le jour en 2020 grâce à la sortie du Surface Duo… mais à la grande surprise de tous, il embarquait Android. Pourtant, Microsoft ne prévoyait pas de sortir son appareil muni du petit robot vert. Non, la firme travaillait depuis plusieurs années sur son propre système d’exploitation mobile baptisé Andromeda OS, une sorte de déclinaison de Windows Phone destinée à « Andromeda », le smartphone pliable « révolutionnaire » de Microsoft, aujourd’hui devenu Surface Duo.

Un Windows Mobile 10 custom pour le Surface Duo ?

Si vous vous demandez à quoi aurait pu ressembler AndromedaOS, Windows Central vient de publier une vidéo qui montre le système d’exploitation en cours d’exécution sur un Lumia 950. Andromeda OS n’a jamais été conçu pour débarquer sur ce téléphone, mais personne n’a pour l’instant été en mesure de l’installer sur le Surface Duo. Pour la petite histoire, les ingénieurs de Microsoft qui n’avaient pas accès au prototype à double écran ont utilisé ce smartphone pour développer Andromeda OS. Le but : éviter un maximum de fuites d’autant plus que très peu de prototypes à double écran existaient à cette époque chez Microsoft.



Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, l’interface d’Andromeda OS ressemble énormément à celle de Windows Phone ou plutôt Windows 10 Mobile : l’écran de verrouillage, le centre de notifications ou encore le centre d’accueil sont clairement tirés du système d’exploitation avorté par Microsoft. Cependant, l’expérience utilisateur était quelque peu différente puisque le système accordait une place centrale aux gestes et à la prise de notes.

Ainsi, l’écran de verrouillage offrait une fonctionnalité assez unique puisqu’il suffisait simplement de commencer à écrire sur celui-ci pour activer la prise de notes. L’application de prise de notes restait également accessible partout sur le téléphone puisqu’un simple balayage vers le haut permettait de la retrouver. Il suffisait ensuite de saisir une note à l’aide du stylet ou de coller une image ou un texte précédemment copié dans le presse-papiers.

Je ne vous apprendrai probablement rien en vous disant qu’aujourd’hui, Andromeda OS est mort et enterré. Inutile donc d’espérer une quelconque continuité dans ce projet malgré la publication de cette nouvelle vidéo par Windows Central. Vous constaterez d’ailleurs que le système tel qu’il apparait dans la vidéo était loin d’être abouti puisque des bugs sont rencontrés assez régulièrement. Néanmoins, je trouve très intéressant d’avoir pu le découvrir et il me vient une question : Andromeda OS avait-il une chance de séduire les utilisateurs ou Microsoft a-t-il finalement bien fait de l’abandonner ? A vous les commentaires !