Surface Pro 8, Surface Pro X et Surface Go 3 : de nouvelles variantes débarquent

Microsoft a annoncé l’arrivée de nouvelles déclinaisons pour plusieurs de ses PC de la gamme Surface. Trois appareils sont ainsi concernés et il s’agit des Surface Pro 8, Surface Pro X et Surface Go 3. Voyons, en détails, les nouveautés qu’a annoncé la firme pour ces trois produits.

Le début de cette année commence fort pour Microsoft qui annonce une mise à niveau matérielle pour plusieurs de ses PC Surface. En ce qui concerne la Surface Pro 8, les nouveautés concernent uniquement le marché des professionnels. Pour les deux autres appareils, les nouvelles déclinaisons sont également disponibles pour le grand public.

Surface Pro 8

Commençons avec la Surface Pro 8 qui se dote désormais d’une version spécialement conçue pour le monde de l’entreprise. Par rapport à la version classique, cette édition pourra ainsi être commandée avec Windows 11 Pro, et se dote d'un processeur Intel Core i5 légèrement plus puissant (Intel Core i5-1145G7 à la place de l'Intel Core i5-1135G7). La différence entre les deux réside simplement dans la fréquence d’horloge un peu plus élevée pour l’édition ainsi que de la prise en charge de la fonction Intel Total Memory Encryption pour une meilleure sécurité. La version Intel Core i7-1185G7 reste quant à elle inchangée. Autre nouveauté également pour la tablette hybride de Microsoft : l’arrivée d’une version LTE, en option et uniquement pour l'édition professionnelle.

Pour information, la Surface Pro 8 for Business est spécialement dédiée aux entreprises. Cependant, rien n’empêche les particuliers de se la procurer. Il faut pour cela se rendre sur cette page du site de Microsoft. A savoir tout de même : elle est plus chère que la version grand public puisqu’elle intègre l’édition professionnelle de Windows 11.





Surface Pro X

La seconde annonce concerne la Surface Pro X qui se dote désormais d’une version WiFi uniquement. Pour rappel, depuis son lancement, l’appareil intègre une puce LTE de base. Cependant, afin de faire diminuer son prix d’achat et satisfaire les utilisateurs qui n’ont pas besoin de la 4G en déplacement, Microsoft a introduit cette nouvelle déclinaison. Le prix de la Surface Pro X diminue ainsi de près de 150€ sans l’option avec puce cellulaire.

Surface Go 3

Enfin, la dernière annonce concerna la Surface Go 3 qui se dote maintenant d’une version noire. Mis à part ce nouveau coloris, aucun changement n’est à déplorer puisque l’appareil reste totalement identique à la version présentée en septembre dernier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon test de la Surface Go 3 en cliquant ici.