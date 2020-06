Microsoft va fermer ses magasins physiques partout dans le monde

Dans un communiqué de presse officiel, Microsoft a annoncé la fermeture de tous ses magasins physiques. Cette décision fait suite à un « changement stratégique » dans les opérations de vente au détail. La firme compte se baser sur ses vitrines en ligne pour poursuivre ses objectifs.



Le Microsoft Store, ce n’est pas uniquement un site Web destiné à la vente de produits Surface, des applications et des licences de Windows 10. C’est également le nom donné aux magasins physiques de Microsoft dans lesquels les particuliers et professionnels pouvaient acheter des appareils tout en bénéficiant des conseils précieux du personnel.

Le Microsoft Store passe au "tout numérique"

Présents surtout aux Etats-Unis, ces Microsoft Store physiques existaient tout de même ailleurs dans le monde, et même en Europe. Le seul magasin était situé à Londres et avait ouvert l'an dernier. La bonne nouvelle est que ce magasin ne sera pas tout à fait fermé puisqu'il sera transformé entièrement en Microsoft Experience Center tout comme d'autres emplacements phares dont Sydney et New-York.

On imagine que le COVID-19 a probablement accéléré cette décision, puisque tous les magasins de Microsoft étaient fermés depuis le mois de mars. De son côté, la firme explique que ce choix fait suite à un changement stratégique dans les opérations de vente au détail. Ainsi, les membres des équipes qui travaillaient préalablement dans ces magasins serviront et formeront désormais les clients à distance, comme ils le font d’ailleurs déjà depuis quelques semaines.



« Nos ventes ont augmenté en ligne à mesure que notre portefeuille de produits a évolué vers des offres largement numériques, et notre équipe talentueuse a prouvé son succès au service des clients au-delà de n'importe quel emplacement physique », a déclaré David Porter, vice-président de Microsoft. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients du Microsoft Store et nous sommes impatients de continuer à les servir en ligne et avec notre équipe de vente au détail dans les établissements Microsoft. »