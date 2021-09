KB5005635 : une nouvelle mise à jour est dispo pour Windows 11 (Insider Beta)

Après la sortie de la build 22458 pour les Insiders dans le canal Dev, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11 cette fois-ci destinée au canal Beta. Reprise sous le numéro 22000.194, elle apporte principalement des correctifs mais arrive également avec la mise à jour de plusieurs applications.

La sortie de Windows 11 étant prévue ce 5 octobre, Microsoft peaufine son système d’exploitation afin qu’il comporte le moins de bugs possibles. C’est dans cette optique qu’a été lancée cette nuit la build 22000.194 de Windows 11. Elle est disponible dans le canal Beta et n’est qu’une mise à jour mineure puisqu’elle se concentre essentiellement sur des améliorations de qualité et des correctifs. Aucune nouvelle fonctionnalité n’est donc au programme. Cependant, Microsoft a profité de la sortie de cette nouvelle build pour lancer la mise à jour de plusieurs de ses applications : outil de capture, calculatrice et horloge.

Pour récupérer la mise à jour, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de Windows Update. Vous la trouverez sous le nom "2021-09 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5005635)". Notez toutefois un changement important avec l’arrivée de cette mise à jour : la puce TPM 2.0 devient obligatoire dans les machines virtuelles. Si vous avez installé Windows 11 sur une VM sans TPM 2.0, vous ne pourrez donc pas récupérer cette mise à jour.



Le changelog de la mise à jour

Voici pour terminer le changelog officiel de la mise à jour. Pour les bugs connus, je vous renvoie vers l'article du blog Insider.

Correctifs