Microsoft présente Windows 11 SE pour mieux concurrencer Chrome OS

Microsoft a dévoilé une nouvelle déclinaison de Windows 11 baptisée Windows 11 SE. Destiné au secteur de l’éducation, ce nouveau système se veut être une alternative à Chrome OS qui est largement implanté dans les écoles, notamment aux Etats-Unis.

Depuis des années, Chrome OS occupe une place grandissante au sein des écoles. Microsoft avait bien tenté de lancer Windows 10 S dans le passé, mais le fait de ne pas pouvoir installer des applications hors Microsoft Store était plus pénalisant qu’autre chose. La firme met donc en œuvre une nouvelle tentative pour reprendre les parts de marché grapillées par Google dans le secteur éducatif au fil des ans : Windows 11 SE.

Ne cherchez pas la signification du terme « SE », il n’y en a pas selon Microsoft, même si l’on pouvait penser qu’il s’agissait de « School Edition » ou « Student Edition ». Ce que l’on peut en dire, c’est que ce système se veut être plus simple que le Windows 11 classique. Microsoft a ainsi collaboré avec des acteurs du secteur de l’éducation afin de comprendre les besoins dans les écoles tant pour les étudiants que pour les professeurs. Voilà ce qu'a expliqué Paige Johnson, responsable de Microsoft Education :

« Microsoft soutient les étudiants et les enseignants depuis de nombreuses années avec certains des ensembles de solutions éducatives les plus complets du secteur aujourd'hui. Les enseignants nous ont dit qu'ils avaient besoin d'options plus simples, sécurisées et qui fonctionnent sur des appareils plus abordables. Aujourd'hui, nous répondons à ces besoins avec une nouvelle édition de Windows 11, spécialement conçue pour prendre en charge la classe K-8. »

Un système très proche de Windows 11 "classique"

Windows 11 SE veut donc aller à l’essentiel et éviter les distractions potentielles. Cela étant, le système n’est pas vraiment différent d’un Windows 11 classique visuellement. Quelques petites fonctionnalités comme les Widgets ont été désactivées. Le redimensionnement des fenêtres a été limité pour ne plus offrir que deux modes afin de placer une fenêtre côte à côte comme on peut le voir ci-dessous.

En plus de cela, Edge a été configuré pour supporter par défaut les extensions créées pour le navigateur Chrome car elles sont largement utilisées Outre-Atlantique. Les applications tierces comme Chrome et Zoom ne pourront être installées que par les administrateurs informatiques à partir d’une liste définie par Microsoft. Les applications Microsoft Office comme Word ou Excel peuvent être utilisées hors ligne et les fichiers stockés localement seront synchronisés sur OneDrive.

Un Surface Laptop SE à partir de 249$

Les premiers ordinateurs portables équipés de Windows 11 SE débarqueront dans les semaines qui viennent. Microsoft en a profité pour lancer son Surface Laptop SE à un prix débutant à seulement 249$. J’aborderai celui-ci dans un prochain article.

Microsoft a également annoncé travailler avec plusieurs constructeurs OEM dont Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP qui proposeront prochainement des PC portables à bas prix. N’espérez pas mettre la main sur l’un d’entre eux car ils sont spécifiquement destinés au secteur de l’éducation, et ne seront donc pas mis en vente auprès du grand public.