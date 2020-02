Bientôt la fin des tuiles carrées dans le Menu Démarrer de Windows 10 ?

Alors que la mise à jour 20H1 de Windows 10 se profile à l’horizon, Microsoft travaille déjà sur la mise à jour suivante qui devrait, en principe, être distribuée à l’automne prochain. On ne sait pas encore ce qu’apportera cette future mise à jour. Cependant, Windows 10 pourrait bien, dans le futur, embarquer un Menu Démarrer radicalement différent, et sans tuiles dynamiques, à la manière de Windows 10X.

Les tuiles dynamiques n’ont plus d’utilité sur Windows 10

Les tuiles dynamiques ont permis, en leur temps, de marquer la différence entre Windows Phone et les autres systèmes d’exploitation mobiles. Leur avantage : afficher directement dans « l’icône carrée » de l’application des informations supplémentaires, accessibles en un coup d’œil. Dans l'écran ci-dessous, les applications Calendrier et Spotify profitent de tuiles dynamiques.

Intégrées sur PC et tablettes depuis Windows 8, leur utilité est bien plus discutable puisqu’il faut d’abord ouvrir le Menu Démarrer pour profiter des tuiles dynamiques. Leur rôle perd donc tout son sens puisque l’information n’est pas visible directement. Pour ma part, je ne les utilise donc absolument pas sur Windows 10… et Microsoft pourrait bien les supprimer dans une future mise à jour.

De simple icônes dans le Menu Démarrer ?

Ce n’est pas la première fois que cette rumeur voit le jour, mais Windows Latest remet le couvert aujourd’hui en s’appuyant sur les dires « de personnes familières avec le développement ». Selon la source, Microsoft prévoirait de remplacer les tuiles dynamiques par de simples icônes dans une future mise à jour de Windows 10, probablement en 2021. On pourrait donc retrouver un Menu Démarrer semblable à celui de Windows 10X qui, pour rappel, équipera les tablettes pliables comme le Surface Neo dès la fin de cette année.





J’en profite pour rappeler que l’an dernier, Microsoft avait déployé par erreur une mise à jour de Windows 10 aux Insiders qui supprimait les tuiles carrées du Menu Démarrer pour les remplacer par des icônes classiques (voir ci-dessus). Était-ce un premier test ? La firme a également choisi de moderniser les icônes de nombreuses applications natives qui, pour moi, ne s’intègrent pas esthétiquement dans un format carré. Je pense donc que l’abandon des tuiles dynamiques ne fait aucun doute à moyen terme. Vont-elles vous manquer ?